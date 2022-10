Benacquista Latina, onore delle armi con la capolista

Non basta alla Benacquista Latina aver giocato una buonissima quarta giornata di campionato di Serie A2 contro la capolista Vanoli Cremona. Pontini avanti nel punteggio per 35 minuti di gara, prima di cedere nel finale.

Partenza vivace con la Benacquista che al 2′ conduce 7-4 grazie ai canestri della coppia Lewis-Alipiev. La Vanoli pareggia, ma è ancora la statunitense nerazzurro a centrare la retina, stavolta dalla lunga distanza per il 10-3. Rodriguez incrementa a cronometro fermo (12-7 al 4′). Alipiev allunga sul 14-7, ma arriva la reazione di Cremona al 6′ il punteggio è sul 14-10. Partita molto fisica, ma Latina difende con grinta e attacca con convinzione, si iscrivono a referto anche Cicchetti e Cacace: 18-10 a 1:26″ dalla sirena e time-out Vanoli. Si torna in campo, i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio e il primo periodo va in archivio sul 21-17.

Equilibrio in avvio di secondo quarto con gli ospiti che riescono a conquistare la parità (23-23 al 12′). I locali rimettono la testa avanti, ma il match scorre sul filo dell’equilibrio (28-26 al 15′). La Benacquista è concentrata e allunga sul 33-26 al 17′, la Vanoli riduce il divario (33-29) mail bel gioco da tre punti di Capitan Fall riporta i nerazzurri sul +7 (36-29 al 18′). Latina si porta sulla doppia cifra di vantaggio con il meraviglioso gioco da 4 punti di Parrillo (40-30 a 1:33″ dalla sirena). I nerazzurri vanno negli spogliatoi avanti 43-35.

Al rientro dal riposo lungo Cremona riduce sensibilmente il divario (45-42 al 22′). Gli ospiti arrivano sul -1 (45-44) time-out per Coach Gramenzi. Si torna sul parquet, Cicchetti smuove il punteggio dei nerazzurri con 4 punti consecutivi (49-44 al 25′). Dopo il time-out chiesto da Coach Cavina, Cicchetti mette a segno anche due liberi (51-44). La Benacquista allunga sul 53-44 al 27′. La gara è intensa, a 1:23″ il tabellone segna 54-48. L’ultimo quarto va in archivio con la Benacquista avanti 55-48.

In avvio di quarta frazione la Vanoli torna sul -4 (55-51 al 32′). Lewis smuove il punteggio della Benacquista (57-51) ma Cremona riesce a trovare punti preziosi e al 34′ mette la testa avanti (57-59). Time-out Coach Gramenzi. Si torna sul rettangolo di gioco ed è ancora la formazione ospite ad andare a segno (57-61). Lewis non rimane a guardare, ripaga con la stessa moneta (60-61 al 35′). Nerazzurri sfortunati su varie conclusioni, ne approfitta Cremona per incrementare il divario (60-64 al 36′). Con 2:04″ da giocare Ivan Alipiev realizza la tripla del -1 pontino (63-64). A 1:30″ dal termine della sfida Rodriguez firma i due liberi del nuovo vantaggio della Benacquista (65-64). time-out Coach Cavina. Il gioco riprende, Cremona realizza dalla lunga distanza (65-67 al 39′). con 38″ da giocare nuova parità grazie ai liberi di Alipiev. Nulla di fatto su entrambi i lati del campo e si al supplementare sul punteggio di 67-67.

Inizio di supplementare con palle perse e conclusioni sfortunate da parte di entrambe le compagini, poi una tripla per parte e a 2:30″ dalla sirena è ancora parità sul 70-70. La Vanoli rimette la testa avanti grazie a due liberi (70-72 a 2:19″). La Benacquista non riesce a trovare la via del canestro, Cremona compie un altro viaggio in lunetta, che vale il 70-74 a 49″ dalla sirena. Time-out Coach Gramenzi. Si torna in campo, viene sanzionato fallo in attacco a Rodriguez, che torna in panchina per raggiunto limite di falli. Gli ultimi 35″ vedono Cremona compiere altri viaggi in lunetta 70-78 a 17″. Alipiev firma la tripla del 73-78 a 7″, poi scatta il fallo sistematico con il match che si conclude sul 73-79.

Il prossimo appuntamento è per domenica 30 ottobre alle ore 18:00 al PalaEmpedocle R. Moncada, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la Moncada Energy Agrigento occasione della quinta giornata del Campionato.