Benacquista Latina: partita equilibrata, ma passa Piacenza

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita difficile ed equilibrata con l’UCC Assigeco Piacenza, che si è confermata un avversario ostico.

Merito della formazione ospite riuscire a rallentare il ritmo dei nerazzurri e imprimere alla gara la propria inerzia, complici alcuni errori banali dei padroni di casa, soprattutto nella parte iniziale.

La Partita finisce 66-75.

Coach Franco Gramenzi:

“Piacenza è stata brava a non permetterci di correre, e conseguentemente di esprimerci nel modo a noi più congeniale oltre ad aver avuto la meglio nel conquistare i rimbalzi lunghi”.

Tenendo conto degli spostamenti richiesti dal club pontino per permettere al giocatore Ivan Alipiev di disputare le gare con la Nazionale bulgara, la sfida con Rieti della prossima settimana è stata rinviata a data da destinarsi e il prossimo appuntamento è per lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 al PalaFitlineDesio, dove i nerazzurri affronteranno la capolista Acqua San Bernardo Cantù in occasione della ventitreesima giornata del Campionato.