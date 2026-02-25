Benacquista Latina, preso il 2001 Giombini: arriva dal Montecatini

Detto fatto, arriva il primo colpo di mercato della Benacquista Latina Basket: dopo gli infortuni di Simonetti e Gallo, la squadra di coach Gramenzi corre ai ripari firmando Yannik Giombini, ala ormai ex Fabo Herons Montecatini.

Dati e stagioni a confronto

Nella stagione in corso, Giombini ha disputato 25 partite nel Girone A, viaggiando a una media di 21 minuti di utilizzo, con 8.3 punti e 5.8 rimbalzi a gara. Lo scorso settembre si è inoltre distinto a livello nazionale conquistando il titolo di MVP della Finale di Supercoppa LNP 2025 di Serie B Nazionale, confermando le sue qualità e il suo impatto nei momenti decisivi.

Nel 2023/24, a Fabriano, ha disputato un campionato di alto profilo (9.4 punti e 9.3 rimbalzi di media), affermandosi come uno dei prospetti più interessanti della categoria. La scorsa stagione è tornato in Serie A2 con la Juvi Cremona, dove ha totalizzato 42 presenze, mettendo a referto 180 punti complessivi (4.3 di media, con un massimo di 18) e 4.2 rimbalzi a partita.

Giombini vestirà la maglia numero 45 in nerazzurro.