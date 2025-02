Benacquista Latina, sfida cruciale a Salerno: mercoledì il turno infrasettimanale

Dopo il prezioso successo di sabato scorso, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è chiamata a un’altra prova di grande importanza. Mercoledì 19 febbraio, alle ore 20:00, i nerazzurri scenderanno in campo al Palasport C. Longo per affrontare la LDR Power Basket Salerno nella 28ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Un match dal peso specifico elevato per il team pontino, che nella gara d’andata, disputata lo scorso 15 dicembre, si era imposto con il punteggio di 78-71. Salerno, attualmente ferma a 18 punti, ha attraversato un periodo di buone prestazioni senza però raccogliere i risultati sperati in classifica. La formazione campana, nota per la sua determinazione e per non arrendersi mai, avrà sicuramente voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo l’ultima sconfitta maturata solo nel finale contro Montecatini, nonostante una partita condotta a lungo.

Si preannuncia dunque un incontro difficile, dove a fare la differenza saranno l’approccio mentale, la coesione di squadra e la capacità di mantenere i nervi saldi nei momenti chiave del match.