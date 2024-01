Benacquista Latina, un pullman per i tifosi contro la Luiss

Situazione difficile quella che sta vivendo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I pontini sono infatti il fanalino di coda del girone verde della serie A2 Old Wild West.

Qualche settimana fa per la società del patron Lucio Benacquista è stato necessario il trasferimento obbligatorio in altra sede dopo la chiusura del PalaBianchini. Le squadra ora gioca al palazzetto dello sport di Ferentino.

Estremo il dissenso della tifoseria della palla a spicchi pontina, che sui social non ha mai smesso di manifestare il proprio malumore sulla situazione critica che vive la propria squadra.

La società per venire incontro ai propri tifosi ha organizzato una promo: chi acquisterà il biglietto per la prossima gara della Benacquista, prevista per l’Epifania contro la Luiss Roma, avrà anche a disposizione un biglietto autobus per raggiungere l’impianto ciociaro e sostenere i ragazzi di mister Sacco.

“TUTTI A FERENTINO, Vieni a sostenere la squadra nerazzurra in occasione dell’ importantissima sfida di SABATO 6 GENNAIO ORE 19 VS Luiss Roma. Biglietto + Bus 12 € per gli abbonati, il costo del solo bus è di 10 € Prenotazioni, fino esaurimento posti, entro le ore 16:00 di giovedì 4 gennaio tramite: DM sulla pagina Instagram Latina Basket

Messaggio privato sulla pagina Facebook Latina Basket E-mail a stampa@latinabasket.it Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni.”

Questa la nota social comparsa sui canali della società nerazzurra.