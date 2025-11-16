Benacquista Latina-Virtus Roma: il big match del lunedì

Il Palasport di Cisterna si prepara ad accendere i riflettori sul big match della 12ª giornata di Serie B Nazionale. Domani, Lunedì 17 novembre, alle 19, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ospita la Virtus Roma 1960 per un confronto che profuma di alta classifica.

I romani arrivano da primi della classe con 20 punti, in coabitazione con la Pielle Livorno, mentre i nerazzurri inseguono a quota 18 insieme a Caserta. Proprio Livorno e Caserta si affronteranno nello scontro diretto che completerà un turno delicatissimo per le posizioni di vertice. La Luiss Roma, intanto, è rimasta ferma a 16 dopo il ko nell’anticipo contro Jesi.

La Virtus guidata da Marco Calvani sta confermando di essere una corazzata: una sola sconfitta in undici giornate e cinque vittorie consecutive, l’ultima straripante contro Imola. Latina, dal canto suo, arriva alla sfida con nuova fiducia dopo il colpo esterno su Imola e potrebbe ritrovare in rotazione Brian Sacchetti, assente da oltre un mese ma pronto a dare profondità e leadership.

Coach Alessandro Bagni ha già avvertito i suoi: la Virtus è squadra fisica, esperta e completa in ogni ruolo. Per Latina sarà fondamentale rispondere colpo su colpo, restare unita nei momenti di pressione e mantenere fluidità offensiva, sfruttando la compattezza costruita fin dall’inizio della stagione.

Tre le chiavi della partita: reggere l’impatto fisico dei capitolini, non disunirsi quando il ritmo salirà e muovere la palla con continuità per alimentare l’attacco. Le premesse indicano una gara intensa, dove ogni possesso può orientare l’equilibrio.

Un posticipo da vertice vero, che potrebbe pesare molto nella corsa al primo posto.