Benacquista Latina, vittoria palpitante all’overtime

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un prezioso successo nella prima sfida casalinga della stagione. I nerazzurri superano l’Urania Milano con il risultato di 93-91 al termine di un tempo supplementare e di una gara che è stata per lunghissimi tratti in totale equilibrio.

La partita, come previsto, è stata difficile, gli uomini di Coach Gramenzi hanno dovuto lottare per 45 minuti e sono stati bravi a non arrendersi nei momenti di difficoltà dovuti sia ad alcuni errori commessi, che alla capacità dell’avversario di rimanere sempre in partita. Milano, con un buon lavoro di squadra e l’ottima vena realizzativa di Giddy Potts, soprattutto nei minuti finali, si è confermato un avversario ostico.

Per contro il team della Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha mandato in archivio la partita con 4 uomini in doppia cifra: top scorer nerazzurro Rodriguez con 22 punti (tra cui un eccellente 10/10 dalla lunetta) e 5 assist, seguito a ruota da Lewis II con 20 punti (anche lui molto preciso a cronometro fermo 4/4) e 2 assist. Alipiev ne ha messi a referto 17, catturando anche 6 rimbalzi e Capitan Fall ha firmato una bella doppia-doppia (14 punti e 15 rimbalzi).

Il prossimo appuntamento è per domenica 16 ottobre alle ore 18:00 al PalaFacchetti, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la Gruppo Mascio Treviglio occasione della terza giornata del Campionato.