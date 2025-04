Benacquista, l’ultima di Regular Season può decidere l’avversario al playout

Ultima giornata di regular season che sarà decisiva per il piazzamento in classifica della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e anche per stabilire quale sarà l’avversario dei nerazzurri nella griglia playout. Domani alle ore 18 sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina ci sarà la palla a due con la Ristopro Fabriano in occasione della giornata numero 38 del Campionato di Serie B Nazionale.

In caso di vittoria Latina salirebbe a quota 20 punti raggiungendo Cassino e, in virtù dello scontro diretto con l’altra formazione laziale (che non giocherà per via del turno di riposo dovuto all’esclusione di Chieti) concluderebbe la stagione regolare in diciassettesima posizione in classifica potendo, quindi, usufruire del fattore campo durante la post season. Il piazzamento della Benacquista, ma anche i risultati di Desio, Fiorenzuola e Piacenza saranno determinanti per stabilire l’avversario da affrontare.

D’altro canto Fabriano, che attualmente occupa la nona posizione con 36 punti ed è già ammessa ai playin, arriverà pronta a combattere perché la vittoria permetterebbe ai marchigiani di mantenere o migliorare l’attuale piazzamento (dipenderà anche dai risultati di Jesi e Chiusi).

Dichiarazioni

Le parole dell’assistente allenatore Alessandro Bagni:

“Domani affrontiamo una squadra che fa della difesa la sua arma migliore. Fabriano, con il suo sistema difensivo, ha messo in difficoltà tantissime formazioni, per questo dovremo essere bravi a scendere sul parquet credendo fermamente nel lavoro svolto durante gli allenamenti in settimana. Dal punto di vista offensivo la Ristopro può contare su due leader importanti come Pierotti, che è uno dei migliori playmaker di categoria per rendimento, e Centanni. Senza, ovviamente, dimenticare Hadzic e Molinaro, che sono giocatori esperti. Siamo consapevoli dell’importanza che riveste il match con Fabriano in ottica classifica e playout, quindi domenica dovremo mandare in scena l’ultima battaglia della regular season per arrivare carichi e pronti ai play out. Sarà fondamentale continuare a credere fortemente nell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo ormai da mesi, sapendo che le ultime 3 sconfitte sono arrivate tutte all’ultimo possesso e che su questo aspetto abbiamo lavorato anche durante l’ultima settimana per migliorare. Dobbiamo farci trovare pronti in ogni momento, da qui al termine della stagione, per raggiungere tutti insieme l’obiettivo finale”.

Le parole di Matteo Mennella, guardia Benacquista Basket:

“Domani affronteremo Fabriano, che ha disputato un ottimo campionato. Ricordiamo bene quali e quante difficoltà abbiamo avuto in occasione della sfida di andata e siamo pronti a lottare per tenere testa alla fisicità, che è una caratteristica fondamentale del nostro avversario. Sarà sicuramente una partita molto intensa e combattuta, dato che noi puntiamo alla vittoria per poter superare Cassino e ottenere il fattore campo favorevole durante i playout, e loro sono in piena corsa per il miglior piazzamento possibile nella griglia play-in. Nel turno precedente a Livorno abbiamo sfiorato l’impresa, che ci avrebbe assicurato di raggiungere Cassino, ma prendiamo quanto di buono dimostrato al PalaMacchia per puntare a fare una partita di livello contro Fabriano, che personalmente considero molto forte”.