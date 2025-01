Benacquista, missione vittoria nel derby in casa con la Luiss

Dopo il turno infrasettimanale in quel di Roseto, a Benacquista Assicurazioni Latina Basket si accinge ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. I nerazzurri saranno, infatti, impegnati nel derby laziale con la Luiss Roma in programma sabato 18 gennaio 2025 alle ore 18:00 sul parquet del Palazzetto dello Sport di Roma (PalaTiziano).

La Luiss Roma occupa la settima posizione in classifica con 26 punti (come Montecatini sponda Herons e Virtus Roma 1960) e sta disputando un ottimo campionato grazie alla sua struttura ben collaudata nel tempo. Il team guidato dallo storico Coach Paccariè è reduce da due sfide difficili, la gara casalinga con la capolista Roseto e la trasferta infrasettimanale in quel di Livorno, dove ha sfiorato il successo (68-66). Le due recenti sconfitte daranno certamente una maggiore carica di energia ai romani, che vorranno ben figurare sul proprio campo espugnato, dall’inizio della stagione, soltanto da Livorno, Virtus Roma 1960 (con cui lo condivide) e Roseto.

La sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B vedrà Latina scendere in campo ancora una volta in formazione rimaneggiata. Coac Martelossi non potrà contare sul contributo di Rossi e Giancarli infortunati, ma certamente avrà a disposizione una squadra con grande voglia di riscatto dopo lo stop in casa della capolista. Per la compagine pontina i due punti in palio sono preziosi dal punto di vista della classifica, e Capitan Baldasso e compagni dovranno affrontare l’avversario con la necessaria determinazione, ma soprattutto dovranno mantenere alto il livello di concentrazione per tutta la durata del match.

La partita dell’andata, disputata alla seconda giornata, aveva visto il successo della Benacquista (77-59).