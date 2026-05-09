Benacquista never stops: domani c’è Gara 2 al Palazzetto di Cisterna

Non c’è nemmeno tempo per godersi la vittoria di Gara 1 per la Benacquista Latina Basket, già pronta a difendere il primo vantaggio ottenuto ieri contro Treviglio. Domani, alle 20:30, si torna di nuovo sul parquet del Palazzetto di Cisterna, per poter mettere in tasca ancor più punti e speranze verso il sogno.

Il primo confronto della serie ha confermato quanto ci si aspettava dalle due compagini, capaci di affrontarsi a viso aperto in perfetto clima playoff. Latina è riuscita a conquistare il primo punto della serie grazie alla solidità del gruppo e alla forza dei tifosi di casa, grandi protagonisti di Gara 1, ora chiamati a gran voce dalla società a replicare lo spettacolo di venerdì.

La serie, disputata al meglio delle cinque partite, proseguirà poi al PalaFacchetti di Treviglio per Gara 3 in programma mercoledì 13 maggio.