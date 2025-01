Benacquista: oggi la capolista, poi il derby laziale

Dopo il successo casalingo contro Chieti, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronta una settimana cruciale. Stasera, i nerazzurri sfideranno la capolista Liofilchem Roseto al PalaMaggetti alle 20:45, mentre sabato 18 saranno ospiti della Luiss Roma al PalaTiziano alle 18:00.

La Liofilchem Roseto, guidata da Coach Franco Gramenzi, è una squadra costruita per il vertice. Con 38 punti in classifica e 19 vittorie su 20 partite, domina il girone B del campionato. Dopo il successo nella Supercoppa 2024, Roseto ha perso solo contro la Pielle Livorno, dimostrando comunque grande solidità.

Il roster abruzzese annovera volti noti a Latina, come Andrea Pastore, Giordano Durante e Alessio Zanier. Al PalaMaggetti, i nerazzurri troveranno un pubblico caloroso e un’avversaria difficilissima da affrontare.

Latina arriva con entusiasmo dopo la vittoria su Chieti, decisa a risalire la classifica per centrare la salvezza. Tuttavia, Coach Martelossi dovrà fare ancora a meno di Tommaso Rossi. Nel match d’andata, Roseto si era imposta 81-86 a Cisterna, ma i nerazzurri, privi allora di capitan Baldasso, promettono di vendere cara la pelle.

La gara di stasera sarà trasmessa in streaming su LnpPass (abbonamento). Dopo Roseto, Latina tornerà in campo sabato contro la Luiss Roma in un’altra sfida fondamentale.