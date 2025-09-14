Benacquista, ok l’ultimo test con Avellino: tra 7 giorni parte il campionato

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato l’ultimo scrimmage della preseason affrontando la Scandone Avellino sul parquet del Palazzetto dello Sport di Ferentino. Un test significativo in vista dell‘inizio ufficiale del campionato, previsto per il prossimo 21 settembre, che ha permesso allo staff tecnico di valutare il livello di preparazione raggiunto nelle settimane di lavoro. L’incontro è stato suddiviso in quattro quarti da 10 minuti ciascuno, con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo (16-7, 18-7, 19-14, 22-12), secondo la formula prevista per questa tipologia di amichevoli.

Al termine della gara, Coach Franco Gramenzi ha tracciato un bilancio del percorso svolto finora e, a fare eco alle parole del tecnico, anche l’intervento di Brian Sacchetti, il giocatore più esperto e blasonato del roster nerazzurro, che rappresenta un punto di riferimento importante per tutta la squadra.

Le parole di coach Gramenzi: “La squadra ha fatto progressi significativi dalla preparazione, ma l’assenza prolungata dei playmaker Di Emidio e Gallo ha rallentato alcuni aspetti del lavoro. Nonostante ciò, il gruppo si è allenato con serietà e continuità. C’è ancora molto da fare, ma il campionato è lungo e ci sarà tempo per migliorare. Gli obiettivi sono chiari: crescere e vincere le partite.L’inesperienza di alcuni giovani porta a degli errori, ma sono sulla strada giusta. La gestione del calendario sarà difficile, con 7 trasferte su 11 partite iniziali e solo 4 in casa, che tra l’altro saranno contro avversari forti. Inoltre, a causa dell’inagibilità del PalaBianchini, tutte le partite in casa saranno disputate a Cisterna o Ferentino, rendendole di fatto trasferte. Gli allenamenti sono un altro problema, con orari e strutture non ideali, e talvolta anche interrotti per le condizioni atmosferiche. L’obiettivo è tornare al PalaBianchini per gli allenamenti, ma ci vorrà ancora un mese. Senza un campo stabile su cui allenarsi quotidianamente, è difficile costruire una squadra competitiva. Per quanto riguarda l’organico, si è cercato un lungo “atipico”, capace di dare fisicità e aprire il campo. L’arrivo di Bakovic, che ha queste caratteristiche, ha portato al cambiamento di un altro giocatore, Cecchi. Bakovic è arrivato in ritardo, ma si è integrato bene nel gruppo, mostrando potenziale nelle amichevoli, e si aspetta ancora molto da lui. Ha l’atteggiamento giusto ed è già allineato con lo spirito del gruppo”.

Le parole di Brian Sacchetti: “Abbiamo svolto un ottimo lavoro durante queste settimane di preparazione. Sono consapevole della mole di lavoro che è stata affrontata, ma fin dai primi giorni ho notato — e lo confermo anche dopo quest’ultima uscita— che i ragazzi si sono sempre messi a disposizione, sia dello staff tecnico che dei compagni. Questo atteggiamento è un segnale importante. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, perché il campionato deve ancora cominciare, ma abbiamo già fatto vedere ottime cose e siamo consapevoli delle aree su cui dobbiamo continuare a lavorare. Ora ci proiettiamo verso l’inizio della stagione con la giusta mentalità: sarà un campionato lungo e dispendioso, ma ci arriviamo con delle certezze, delle sicurezze e con le idee chiare su dove intervenire per limare le nostre debolezze. Markoè arrivato in corsa, ma si è subito fatto voler bene: è un ragazzo eccezionale, che si è inserito molto bene nel gruppo. Dal punto di vista tecnico, ci offre quella doppia dimensione che può rivelarsi estremamente utile, soprattutto contro squadre più aggressive. La sua taglia fisica e le sue lunghe leve possono darci un contributo importante anche in fase difensiva. Sta a noi, come gruppo, metterlo nelle condizioni ideali per rendere al meglio, e sono certo che lui saprà darci una mano concreta nel corso della stagione”.