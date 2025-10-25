Benacquista pronta per Ravenna. Maiga: “Continuiamo a crescere”

Dopo il successo convincente su Casoria, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a una trasferta insidiosa: domani alle 18:00 affronterà l’Orasì Ravenna per la settima giornata di Serie B Nazionale.

La squadra di coach Dalmonte, che ha collezionato cinque vittorie su sei gare e viaggia in seconda posizione con 10 punti, arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, ma anche con l’assenza pesante di Brian Sacchetti, ancora fermo per un risentimento muscolare. Il suo rientro è atteso tra circa due settimane.

A presentare il match è Ousmane Maiga, tra i protagonisti del buon momento nerazzurro:

«Sarà una gara dura, Ravenna in casa gioca con intensità e grande organizzazione. Ma ci siamo preparati bene e vogliamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo. Servirà restare concentrati e mettere in campo tutta la nostra energia per 40 minuti».

L’Orasì, allenata dal giovane Andrea Auletta, ha raccolto due vittorie nelle prime cinque partite, mostrando un gruppo solido e combattivo. Tra i più pericolosi figurano Gabriel Dron, miglior realizzatore con oltre 14 punti di media, il lituano Rolandas Jakstas, presenza costante a rimbalzo, e i versatili Cena e Brigato, entrambi in doppia cifra.

Per la Benacquista, l’obiettivo è chiaro: continuare la striscia positiva e consolidare l’identità di squadra che ha permesso a Latina di restare agganciata al gruppo di testa.