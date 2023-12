Benacquista sconfitta da Rieti, non basta il grande impegno

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket con la Real Sebastiani Rieti gioca una partita molto dura, con grande impegno e mettendo in campo tutta la propria energia. Recupera un gap iniziale importante, per contro commette qualche errore di troppo, ma non demorde. Lotta fino alla fine, mantiene il punteggio in equilibrio, e il divario del risultato finale (71-84) matura soltanto negli ultimi minuti di gara. Per i nerazzurri la situazione è ancora di emergenza, tenendo conto dell’assenza di Romeo e della condizione fisica non ottimale di Parrillo e Viglianisi.

Il prossimo appuntamento è per sabato 23 dicembre 2023 alle ore 19:00 nuovamente al Palazzetto dello Sport di Ferentino, dove i nerazzurri, riceveranno la Wegreenit Urania Milano in occasione della sedicesima giornata del Campionato.