Benacquista sei da sogno: la vittoria contro Imola conferma il primato in vetta

Una Benacquista sugli scudi quella che, al Palasport di Viale delle Province di Cisterna, ha giganteggiato contro Imola, andandosi a prendere di diritto la vetta della classifica del girone B di Serie B Nazionale.

La cronaca

A parte per l’ultimo quarto, il Latina ha primeggiato in tutte le tre frazioni iniziali, sfruttando un ispirato Bakovic e il solito Sacchetti. La formazione pontina prende il controllo del match grazie a una maggiore solidità difensiva e a una migliore selezione di tiro, chiudendo con il 44% dal campo contro il 34% degli avversari e costruendo un margine arrivato fino al +18.

Determinante la superiorità a rimbalzo (40 contro 35), soprattutto nella metà campo difensiva (32), che consente al Latina di limitare le seconde opportunità di Imola e gestire il ritmo della partita. In attacco la squadra distribuisce bene il gioco, trovando soluzioni sia vicino a canestro (52% da due) sia dall’arco (37%), oltre a un’ottima precisione dalla lunetta (82%).

A livello individuale, Bakovic, con 14 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ben supportato da Di Emidio e Sacchetti, entrambi a quota 11 punti, mentre Cipolla aggiunge 9 punti allo scoresheet della gara.

Finisce 73-63, con i padroni di casa che possono continuare l’avanzata verso il sogno che, ora, li vede pronti a fronteggiare la Virtus Roma, in quello che sarà lo sconto diretto pre-pasquale di sabato 4 aprile.