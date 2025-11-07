Benacquista, serve una prova di forza a Caserta: “Rispetto, ma nessuna paura”

Domani alle 21 la Benacquista sfida la Paperdi JuveCaserta al PalaPiccolo.

Sfida di vertice e atmosfera da grande evento per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, attesa domani sera alle ore 21 al PalaPiccolo di Caserta contro la Paperdi JuveCaserta nella decima giornata di Serie B Nazionale.

I nerazzurri, reduci da cinque vittorie consecutive, guidano la classifica insieme a Virtus Roma e Pielle Livorno con 16 punti. Caserta insegue a quota 14, ma con una partita in meno. Entrambe le squadre hanno conosciuto una sola sconfitta in stagione: Latina a Chiusi (85-84), Caserta in casa con la Luiss Roma, ancora imbattuta.

Il match si preannuncia ad alta intensità, con il PalaPiccolo pronto al tutto esaurito. I padroni di casa arrivano dal successo su Quarrata (66-79), mentre la Benacquista cercherà di proseguire il proprio momento positivo, pur dovendo rinunciare ancora a Brian Sacchetti, tenuto precauzionalmente a riposo.

Gabriele: “Identità chiara e lavoro quotidiano, le nostre armi migliori”

Alla vigilia della sfida, il vice allenatore Davide Gabriele ha sottolineato quanto il gruppo sia consapevole del valore dell’avversario ma anche della propria forza:

«Caserta è una delle squadre più complete del campionato e lo ha dimostrato con i risultati — ha spiegato Gabriele —. La loro unica sconfitta è arrivata in condizioni particolari, con diverse assenze, quindi è un dato che va letto con cautela. Ci aspetta un palazzetto caldo, dove il pubblico sarà un fattore, ma questo ci stimola ancora di più».

L’obiettivo è chiaro: confermare la crescita e continuare la serie positiva con la stessa mentalità che ha contraddistinto il gruppo sin dall’inizio.

«Sappiamo chi siamo e che tipo di pallacanestro vogliamo proporre — ha aggiunto —. La nostra forza è nel lavoro quotidiano, nella fiducia reciproca e nella capacità di restare uniti anche nei momenti difficili. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno: vogliamo giocarcela fino all’ultimo possesso».