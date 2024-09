Ultimo test precampionato per la Benacquista, che stasera affronterà nella palestra dell’istituto “Vittorio Veneto” di via Mazzini, la Juve Caserta, compagine inserita nel girone B di Serie B.

Sarà una gara importante per la formazione di casa anche e soprattutto per testare la forma fisica della squadra in vista della prima di campionato contro il Rieti, fissata per il 2 Ottobre.