Benacquista, tutto pronto per la trasferta contro Jesi

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, si prepara domani, ad affrontare la terza giornata del campionato di Serie B Nazionale la General Contractor Basket Jesi, con la prima di due trasferte consecutive, la palla a due sarà alle ore 18:00.

La squadra pontina, viene da un ottimo avvio di stagione, con due vittorie in altrettante gare, lavorando con intensità e concentrazione nel corso della settimana, con l’obiettivo di affrontare al meglio un avversario che si preannuncia ostico, Jesi è considerata una delle squadre più competitive del Girone B,

La partita di domani sarà quella degli ex: Edoardo Di Emidio, oggi in maglia Benacquista, ha disputato la scorsa stagione proprio con Jesi, a parti invertite, Piccone e Di Pizzo hanno vestito la maglia di Latina nelle stagioni 2020/21 e 2019/20.

l Capitano Andrea Pastore, assente nella gara contro Quarrata, ha ripreso gli allenamenti nel corso della settimana, non essendo ancora al top, sarà nella rosa dei convocati a disposizione di Coach Gramenzi.

Antonio Gallo, playmaker Benacquista Assicurazioni Latina Basket:

“Ci siamo preparati bene, è stata una buona settimana di lavoro in cui abbiamo cercato di migliorare quegli aspetti che ci hanno messo in difficoltà nelle prime due partite. La sfida di domenica sarà sicuramente molto complicata: Jesi è stata indicata da molti come una delle squadre più competitive del campionato, ha uno straniero di livello e un pacchetto di italiani molto solido.

Sarà fondamentale limitare gli errori, perché contro avversari di questo tipo si pagano caro. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma anche pronti e determinati a giocare a viso aperto, puntando su energia e vivacità.

Dovremo fare attenzione a non avere cali di intensità prolungati, perché il nostro gioco si basa molto sul ritmo. Giochiamo una pallacanestro diversa dallo standard e lavoriamo duramente ogni giorno per migliorarci.

Siamo ancora in fase di crescita, alcuni ragazzi sono giovani o alla prima esperienza in questa categoria, ma siamo un bel gruppo, coeso e con tanta voglia di fare bene.

Giocare in trasferta non è mai semplice, questo è un campionato lungo e tosto: non dobbiamo mai abbassare la guardia né sottovalutare nessuno. Siamo pronti a dare tutto in ogni partita”.