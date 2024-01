Benacquista va ko a Treviglio dopo una lunga battaglia

La Benacquista Latina Basket cede il passo a Treviglio e va incontro all’ennesima sconfitta stagionale dopo aver lottato fino ad un overtime. I nerazzurri sono ora matematicamente ultimi e si affacciano alla fase ad orologio con le speranze salvezza ridotte al lumicino.

Al PalaFacchetti di Treviglio è stata una partita intensa, che i nerazzurri hanno ben giocato per lunghi tratti contro una squadra esperta e ben strutturata. L’assenza di Capitan Parrillo (in panchina solo a onor di firma) e la gravosa situazione falli di Alipiev (3 personali dopo soli 4 minuti di gioco) hanno certamente condizionato la gara della formazione ospite. Nonostante le difficoltà, i pontini sono riusciti a mantenere il punteggio in equilibrio e arrivando fino al massimo vantaggio di 12 lunghezze al 33′. Nei minuti successivi, però, per via di qualche ingenuità e di una minore fluidità offensiva, hanno subito il rientro degli esperti padroni di casa, che nell’ultima azione sono riusciti ad agguantare la parità (sbagliando il libero del sorpasso). L’overtime è stato decisivo e ha definito il risultato finale (84-76) che ha permesso a Treviglio di conquistare i due punti in palio.

Il prossimo appuntamento è per domenica prossima alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Ferentino, dove i nerazzurri, riceveranno la Moncada Energy Agrigento in occasione della ventiduesima giornata del Campionato, che sarà anche l’ultima della prima fase di qualificazione. Tutte le gare saranno giocate in contemporanea.