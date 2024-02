Benacquista vincente contro Agrigento prima della fase a orologio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca e vince una gara difficile contro un avversario molto fisico, rimane concentrata anche quando l’Energy Agrigento dimostra di non voler assolutamente mollare, sfrutta la coesione del gruppo e s’impegna costantemente per superare ogni difficoltà. Il risultato finale di 80-71 è frutto di una vittoria corale da parte di una squadra che, anche in questa occasione, è scesa in campo in formazione rimaneggiata, data l’assenza di Capitan Parrillo e di Samuele Moretti. L’inserimento “last minute” di Jacopo Borra ha permesso a Coach Sacco di poter contare su una rotazione in più, e il centro torinese. data la sua esperienza, si è reso molto utile, nonostante non sia ancora entrato nei meccanismi del gruppo. Quattro uomini in doppia cifra con Mayfield miglior realizzatore dei nerazzurri con 19 punti personali (100% da 2 ai liberi) 5 rimbalzi e 5 assist in 39 minuti di gioco. Seguono a ruota Alipiev con 18 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 40 minuti di utilizzo, Cicchetti con 14, 6 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti sul rettangolo di gioco e la new entry Borra con 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 16 minuti di permanenza sul parquet.