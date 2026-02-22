Benacquista, sesta sinfonia: Nocera battuta e vetta più vicina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a correre. Al PalaCoccia di Veroli i nerazzurri piegano anche la Power Basket Nocera per 86-80 e allungano la loro striscia positiva, arrivando a sei successi consecutivi che pesano non poco nella corsa ai piani alti del girone B.

Non è stata una serata semplice per la squadra di coach Gramenzi, chiamata a fare i conti con percentuali al tiro altalenanti e con un’avversaria capace di restare sempre in scia. Per tre quarti la partita è rimasta in equilibrio, con i pontini in affanno nel terzo periodo, dopo essere andata all’intervallo lungo sul 41-37.

La svolta è arrivata nell’ultimo quarto, quando i nerazzurri hanno alzato l’intensità soprattutto in difesa e trovato maggiore fluidità in attacco. Il rientro del capitano Pastore, miglior realizzatore con 13 punti, insieme a Sacchetto e Di Emidio, ha dato ordine e personalità nei momenti chiave, mentre nel finale sono risultati decisivi un rimbalzo pesantissimo catturato da Bakoli e la freddezza di Di Emidio dalla lunetta, con i liberi che hanno blindato il successo.

A Nocera non sono bastati i 19 punti di Saladini per ribaltare l’inerzia della gara.

Il risultato ha un peso specifico importante anche in ottica classifica. Latina resta stabilmente nelle zone alte e, complice il passo falso della Virtus Roma, lo scenario si fa ancora più interessante con una gara da recuperare e il turno di riposo già alle spalle.