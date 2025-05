Beneficenza e sport: il 7 Giugno a Cisterna “Quattro calci per la solidarietà”

Sabato 7 giugno lo Stadio Domenico Bartolani di Cisterna di Latina si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà con l’evento “Quattro calci per la solidarietà”, una giornata dedicata al calcio e alla beneficenza per sostenere il reparto pediatrico dell’Ospedale Goretti di Latina.

Organizzata da Latina Crew, Cesare Rossato, Gennaro Ciaramella e Giancarlo Alessandrini, l’iniziativa nasce a favore dell’associazione APS Per Sempre Gianfranco Alessandrini, attiva nel sociale. L’ingresso sarà gratuito, ma durante la giornata sarà possibile partecipare a una lotteria solidale con dieci premi in palio: i biglietti costano 3 euro e sarà disponibile un QR code per conoscere l’elenco completo dei premi e restare aggiornati sull’evento.

Il pomeriggio prenderà il via alle 17:00 con un quadrangolare giovanile che vedrà in campo le scuole calcio di Latina Calcio, Cisterna Calcio, Macir Cisterna e Pro Cisterna – Doganella. Una festa dello sport che coinvolgerà i più giovani e le loro famiglie, nel segno della partecipazione.

Alle 18:30, spazio al match clou: una partita amichevole di beneficenza tra la squadra Cisterna Calcio & Giornalisti e una formazione composta da volti noti dello sport e dell’informazione sotto il nome di All Star Latina. A dirigere l’incontro una terna arbitrale di lusso: Claudio Gavillucci, Veronica Vettorel e Valerio Pegorin.

Con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e il sostegno di Latina Calcio 1932 e Cisterna Calcio, l’evento si realizza anche grazie al contributo di numerose realtà del territorio. Un’occasione per trasformare il calcio in uno strumento di solidarietà concreta, coinvolgendo tutta la comunità in una giornata di sport e cuore.