“Benessere organizzativo e sicurezza sul lavoro”, il convegno a Terracina

“Benessere organizzativo e sicurezza sul lavoro, tutele e strumenti”. E’ il tema del convegno organizzato dal Comune di Terracina in collaborazione con il Centro Nazionale di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” sezione di Latina, l’Ordine dei consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Latina e l’Ordine Avvocati Latina con l’Associazione Forense di Terracina che si è tenuto presso l’Hotel Acquasanta. Al centro del convegno la sicurezza sui luoghi di lavoro, tematica troppo spesso, drammaticamente, al centro delle cronache.

I numeri confermano che si tratta di una vera e propria emergenza, a livello nazionale ma anche regionale, con Latina seconda provincia del Lazio per numero di decessi, infortuni e malattie professionali, come documentano i dati INAIL del primo trimestre 2024. Come spiegato nel corso del convegno, la sicurezza è fondamentale in qualsiasi contesto lavorativo, non soltanto nei cantieri: per questo è necessario il rispetto di tutte le misure, i protocolli e le procedure che devono essere adottate per minimizzare i rischi. Un fenomeno, quello degli incidenti e delle morti bianche, che si può arginare investendo maggiormente su tre aspetti: la prevenzione, la valutazione dei rischi ed i controlli. In poche parole, sarebbe sufficiente un’applicazione rigorosa, da parte dei datori di lavoro e degli organi preposti alla vigilanza, delle norme contenute nel D.lgs. 81/08.

Questo provvedimento, conosciuto anche come Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, coordina le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali. Il tema è stato approfondito dai relatori presenti: Simona Marotta, Presidente del Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” Sezione Latina e Giudice Sezione Lavoro Tribunale di Latina; Angelo Delogu, Docente in Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Urbino; Umberto Maria Costume, Giudice Sezione Lavoro Tribunale di Latina; Luigi Cerchione, Avvocato Giuslavorista. Con il Medico Legale Fabio Del Duca è stato approfondito anche il tema “stress lavoro-correlato”.

“È stato preso un impegno che vogliamo rispettare, quello di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, e abbiamo scelto di farlo parlandone con i ‘tecnici’ del mondo del lavoro. Gli infortuni e le morti sul lavoro sono diventati una vera e propria piaga, per cui l’attenzione deve essere sempre alta. Questo convegno è la prima tappa di un percorso che vede tra gli obiettivi di questa Amministrazione sensibilizzare sul tema iniziando anche dalla formazione nelle scuole”, ha dichiarato il Consigliere Comunale Emanuela Ciotoli che ha promosso il convegno.

“Sicuramente è di grande interesse il connubio tra sicurezza e organizzazione del lavoro al centro del convegno. Non può esservi sicurezza senza organizzazione, così come se non c’è organizzazione la sicurezza è estremamente precaria. Si tratta di due elementi che assumono una uguale e fondamentale importanza, che devono far parte di un circolo virtuoso. Ogni luogo di lavoro deve essere bene organizzato e sicuro, e auspico altri incontri a più ampio spettro, tutti con lo stesso obiettivo: stare bene”, ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

“Tutti dobbiamo dare il nostro contributo per la sicurezza nel mondo del lavoro. È necessario partire dalla formazione del personale, e dalla sensibilizzazione sui potenziali rischi. Come istituzioni abbiamo il dovere di contribuire a dare delle risposte, a formare le coscienze e una cultura anche attraverso incontri come questi. La sicurezza è e deve essere un valore imprescindibile, ed è necessario sovvertire i luoghi comuni, che spesso si rivelano fatali: la sicurezza non è un costo, ma un’opportunità”, ha commentato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.