Benevento-Latina: 1-1 I LIVE

Benevento-Latina, una gara importante per entrambi. In palio c’è molto più di una semplice vittoria, perché per entrambe sbagliare potrebbe significare complicarsi il cammino in campionato.
La capolista si presenta all’appuntamento con il vento in poppa e una classifica che sorride. La squadra guidata da Floro Flores può permettersi di gestire il margine sulle inseguitrici, a partire dal Catania, e davanti al proprio pubblico vuole trasformare il vantaggio in un altro passo deciso verso l’obiettivo. L’avversario è in un momento non semplice, ma guai a fidarsi: anche chi attraversa una fase opaca può diventare pericoloso quando ha poco da perdere.
Il Latina, dal canto suo, arriva con il peso di un periodo complicato sulle spalle, dopo i segnali incoraggianti mostrati con il cambio in panchina. Proprio per questo, però, i nerazzurri possono giocare con la mente più sgombra: strappare anche solo un pareggio sul campo della prima della classe sarebbe un risultato prezioso, quasi un colpo grosso. Senza l’assillo dei favori del pronostico, i laziali proveranno a trasformare la trasferta più difficile in un’occasione per rilanciarsi.
Al “Ciro Vigorito” si gioca una partita che vale punti pesanti e, per entrambe, può indirizzare il resto della stagione.
Diretta
Termina in pareggio la gara a Benevento. Un buon risultato per il Latina che ora è a 28 punti in classifica, beffa per il Benevento. Ora per i nerazzurri si attende la sfida con il Potenza che è molto importante in diverse chiavi per la stagione.
90’+4′- Si mangia il gol del vantaggio il Benevento in area
90ì+3′- Cioffi si avventa in area, atterrato giallo per il Benevento
90′- Cinque minuti di recupero
89′- Chiamata all’FVS per Latina, per un presunto rosso ma l’arbitro dice di battere il corner per il Benevento
87′- Sfiora nuovamente il vantaggio il Latina con la sponda di de Ciancio per Pellitteri che la manda sopra l’angolino
85′- Angolo Latina
84′- Cerca la rete il Benevento von Mignani che si gira in area, palla fuori di poco
79′- Giallo anche per Hergheligiu
74′- Cambia il Benevento mettendo fuori Salvemini per Mignani
69′- Ancora in avanti il Benevento con Manconi che sfiora l’angolino sinistro della porta di Mastrantonio
68′- Fallo in attacco per i giallorossi, riparte il Latina con una punizione
67′- Fuori Prisco per Talia in casa Benevento
64′- Triplo cambio Latina: Fuori Fasan, Tomaselli e Lipani per Cioffi, Hergheligiu e Porro
63′- Benevento vicino al vantaggio con una spizzata di poco al lato della porta da Mastrantonio
60′- Pari Benevento con Tumminello. Palla persa da Tomaselli a centrocampo servito Tumminello in area che pareggia i conti
55′- Giallo anche per Lamesta che commette fallo su Ercolano
54′- Giallo per Calabrese che prende Lamestra in corsa e lo atterra
51′- Doppio Cambio Benevento: Fuori Juan e Ceresoli per Manoni e Pierozzi
45′- Primo cambio per il Latina, fuori Riccardi per Pellitteri
Finisce il primo tempo al Vigorito. Latina in vantaggio ma con poco gioco, Benevento che cerca il pari
45’+4′-In campo un altro pallone da un membro dello staff nerazzurro, rosso per lui, giallo per Scognamillo
45’+1′-Ancora una grande occasione per il Benevento con Juan che sbaglia in area
45′- Tre minuti di recupero
45′- Nessun fallo per il direttore di gara, prosegue il gioco
40′- Azione del Benevento contatto in area tra calabrese e Romano, che viene atterrato, poi Juan fallisce da solo. Check in corso per un possibile calcio di rigore
30′- Ancora una grande occasione per il Benevento, rigore in movimento per Ceresoli che però manda fuori il pallone
22′- Ancora Tumminello che riceve un cross e di testa di poco sbaglia il tapin
20′- Benevento vicino al pari con Tumminello che si coordina dal limite ma trova la traversa a negargli il pari
18′- Latina vicina al raddoppio con De Ciancio che fa sponda in area, Vannucchi non la prende e i nerazzurri dovrebbe solo metterla dentro, Scognamiglio sventa il pericolo
13′- Cerca il pari la squadra di casa, terzo corner per loro
9′- Vantaggio Latina con Parigi che riceve dal Tomaselli al limite, si gira e porta in vantaggio il Latina
6′-Secondo angolo per il Benevento
3′-Pressing della squadra di Floro Flores
1′- Iniziata la sfida a Benevento
Le formazioni ufficiali
Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. A disposizione: Esposito, Russo, Borghini, Celia, Pierozzi, Caldirola, Sena, Talia, Mehic, Della Morte, Mignani, Carfora, Manconi. Allenatore: Antonio Floro Flores
Latina (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Fasan, Parigi. A disposizione: Iosa, Basti, Porro, Pellitteri, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Parodi, Vona, Cioffi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe