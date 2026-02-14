Benevento-Latina: 1-1 I LIVE

Benevento-Latina, una gara importante per entrambi. In palio c’è molto più di una semplice vittoria, perché per entrambe sbagliare potrebbe significare complicarsi il cammino in campionato.

La capolista si presenta all’appuntamento con il vento in poppa e una classifica che sorride. La squadra guidata da Floro Flores può permettersi di gestire il margine sulle inseguitrici, a partire dal Catania, e davanti al proprio pubblico vuole trasformare il vantaggio in un altro passo deciso verso l’obiettivo. L’avversario è in un momento non semplice, ma guai a fidarsi: anche chi attraversa una fase opaca può diventare pericoloso quando ha poco da perdere.

Il Latina, dal canto suo, arriva con il peso di un periodo complicato sulle spalle, dopo i segnali incoraggianti mostrati con il cambio in panchina. Proprio per questo, però, i nerazzurri possono giocare con la mente più sgombra: strappare anche solo un pareggio sul campo della prima della classe sarebbe un risultato prezioso, quasi un colpo grosso. Senza l’assillo dei favori del pronostico, i laziali proveranno a trasformare la trasferta più difficile in un’occasione per rilanciarsi.

Al “Ciro Vigorito” si gioca una partita che vale punti pesanti e, per entrambe, può indirizzare il resto della stagione.

Diretta

Termina in pareggio la gara a Benevento. Un buon risultato per il Latina che ora è a 28 punti in classifica, beffa per il Benevento. Ora per i nerazzurri si attende la sfida con il Potenza che è molto importante in diverse chiavi per la stagione.

90’+4′- Si mangia il gol del vantaggio il Benevento in area

90ì+3′- Cioffi si avventa in area, atterrato giallo per il Benevento

90′- Cinque minuti di recupero

89′- Chiamata all’FVS per Latina, per un presunto rosso ma l’arbitro dice di battere il corner per il Benevento

87′- Sfiora nuovamente il vantaggio il Latina con la sponda di de Ciancio per Pellitteri che la manda sopra l’angolino

85′- Angolo Latina

84′- Cerca la rete il Benevento von Mignani che si gira in area, palla fuori di poco

79′- Giallo anche per Hergheligiu

74′- Cambia il Benevento mettendo fuori Salvemini per Mignani

69′- Ancora in avanti il Benevento con Manconi che sfiora l’angolino sinistro della porta di Mastrantonio

68′- Fallo in attacco per i giallorossi, riparte il Latina con una punizione

67′- Fuori Prisco per Talia in casa Benevento

64′- Triplo cambio Latina: Fuori Fasan, Tomaselli e Lipani per Cioffi, Hergheligiu e Porro

63′- Benevento vicino al vantaggio con una spizzata di poco al lato della porta da Mastrantonio

60′- Pari Benevento con Tumminello. Palla persa da Tomaselli a centrocampo servito Tumminello in area che pareggia i conti

55′- Giallo anche per Lamesta che commette fallo su Ercolano

54′- Giallo per Calabrese che prende Lamestra in corsa e lo atterra

51′- Doppio Cambio Benevento: Fuori Juan e Ceresoli per Manoni e Pierozzi

45′- Primo cambio per il Latina, fuori Riccardi per Pellitteri

Finisce il primo tempo al Vigorito. Latina in vantaggio ma con poco gioco, Benevento che cerca il pari

45’+4′-In campo un altro pallone da un membro dello staff nerazzurro, rosso per lui, giallo per Scognamillo

45’+1′-Ancora una grande occasione per il Benevento con Juan che sbaglia in area

45′- Tre minuti di recupero

45′- Nessun fallo per il direttore di gara, prosegue il gioco

40′- Azione del Benevento contatto in area tra calabrese e Romano, che viene atterrato, poi Juan fallisce da solo. Check in corso per un possibile calcio di rigore

30′- Ancora una grande occasione per il Benevento, rigore in movimento per Ceresoli che però manda fuori il pallone

22′- Ancora Tumminello che riceve un cross e di testa di poco sbaglia il tapin

20′- Benevento vicino al pari con Tumminello che si coordina dal limite ma trova la traversa a negargli il pari

18′- Latina vicina al raddoppio con De Ciancio che fa sponda in area, Vannucchi non la prende e i nerazzurri dovrebbe solo metterla dentro, Scognamiglio sventa il pericolo

13′- Cerca il pari la squadra di casa, terzo corner per loro

9′- Vantaggio Latina con Parigi che riceve dal Tomaselli al limite, si gira e porta in vantaggio il Latina

6′-Secondo angolo per il Benevento

3′-Pressing della squadra di Floro Flores

1′- Iniziata la sfida a Benevento

Le formazioni ufficiali

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. A disposizione: Esposito, Russo, Borghini, Celia, Pierozzi, Caldirola, Sena, Talia, Mehic, Della Morte, Mignani, Carfora, Manconi. Allenatore: Antonio Floro Flores

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Fasan, Parigi. A disposizione: Iosa, Basti, Porro, Pellitteri, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Parodi, Vona, Cioffi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe