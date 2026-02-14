Benevento-Latina 1-1: un punto pesante contro la capolista

Un pareggio che racconta molto più di quanto dica il risultato. Al “Ciro Vigorito” Benevento e Latina si dividono la posta in palio al termine di una gara intensa, nervosa e ricca di occasioni, chiusa sull’1-1: nerazzurri avanti con Parigi, giallorossi in rimonta con Tumminello nella ripresa.

La capolista si presenta davanti al proprio pubblico con l’idea di mettere un altro mattone sulla corsa in campionato, ma trova di fronte un Latina compatto, ferito dal periodo complicato e proprio per questo deciso a giocarsi le sue carte senza paura. L’avvio è tutto di marca sannita, con il Benevento che prova subito a prendere in mano il pallino del gioco, spingendo soprattutto sulle corsie esterne e collezionando calci d’angolo.

Il Latina però regge l’urto e alla prima vera occasione colpisce. Al 9’ Tomaselli trova spazio al limite e serve Parigi, che si gira con rapidità e batte Vannucchi, gelando il Vigorito. È un vantaggio che dà fiducia ai nerazzurri, ma non spegne la reazione dei padroni di casa: Tumminello va vicino al pari in più di un’occasione, prima trovando la traversa con una conclusione dal limite, poi sfiorando il bersaglio di testa su cross dalla destra. Anche Ceresoli ha sul destro una palla invitante, ma spreca mandando a lato.

La partita si accende nel finale di primo tempo, tra proteste per un contatto in area e un episodio singolare: un secondo pallone lanciato in campo dalla panchina ospite costa il rosso a un membro dello staff nerazzurro e un’ammonizione a Scognamillo. Si va al riposo con il Latina avanti, ma con la sensazione che il Benevento abbia ancora molto da dire.

Nella ripresa Floro Flores mette mano alla panchina e aumenta il peso offensivo della sua squadra. La pressione cresce e al 60’ arriva il pareggio: palla persa a centrocampo dal Latina, Tumminello viene servito in area e non sbaglia, firmando l’1-1 che rimette tutto in equilibrio.

Da lì in poi la gara resta viva, con il Benevento che prova a spingere alla ricerca del sorpasso e il Latina che si difende con ordine, cercando di ripartire quando possibile. I ritmi calano nel finale, complice anche la stanchezza, e il risultato non cambia più.

Un punto che muove la classifica di entrambe: il Benevento non riesce ad allungare come avrebbe voluto, il Latina torna da una trasferta proibitiva con un pareggio prezioso, utile soprattutto per il morale. In una sfida che valeva molto più di un semplice risultato, nessuna delle due esce davvero sconfitta.

Il tabellino

Benevento Calcio 1 – 1 Latina Calcio 1932

Benevento: Vannucchi, Prisco (67’ Talia), Maita, Salvemini (74’ Mignani), Lamesta, Scognamillo, Ceresoli (53’ Pierozzi), Saio, Romano, Kouan (53’ Manconi), Tumminello. A disposizione: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Carfora, Celia, Borghini, Caldirola, Della Morte. Allenatore: Antonio Floro Flores.

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Calabrese, Riccardi (45’ Pellitteri), Dutu, Fasan (64’ Cioffi), De Ciancio, Carillo, Lipani (64’ Hergheligiu), Tomaselli (64’ Porro), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Parodi, Vona, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa.

Assistenti: Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Carlo De Luca di Merano.

IV Uomo: Domenico Leone di Barletta.

Operatore FVS: Giuseppe Romaniello di Napoli.

Marcatori: 9’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)

Ammoniti: 27’ Tomaselli (L), 35’ Dutu (L), 54’ Calabrese (L), 56’ Lamesta (B), 80’ Hergheligiu (L), 90’ Maira (B)

Angoli: Benevento 8 – 2 Latina

Recuperi: 3’ pt / 5’ st

Note: Spettatori 5.861 di cui 5.234 abbonati e 60 ospiti.