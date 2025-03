Beni immobili comunali, Ciolfi (M5S): “Puntiamo a valorizzare le aree degradate”

Il consigliere pentastellato, Maria Grazia Ciolfi, ha commentato quanto accaduto durante la seduta odierna della commissione Bilancio, servita ad avviare il percorso per la ricognizione dei beni immobili di proprietà del Comune di Latina.

“L’importanza strategica del patrimonio immobiliare comunale è spesso sottostimata, invece tale patrimonio rappresenta un’opportunità di riqualificazione e sviluppo, sia economico che sociale. Latina ha un patrimonio immobiliare inutilizzato enorme, che costituisce un costo e spesso è motivo di degrado nonché di mancati ricavi per l’Ente”.

Durante la seduta il capogruppo del M5S ha riportato all’attenzione dei commissari alcuni casi specifici già segnalati alla giunta, primo fra tutti l’ex Svar: “La bonifica e il recupero del sito dismesso sono un’opportunità di cui rischiamo addirittura di perdere la proprietà se non ci attiviamo. A tal proposito, ringrazio il capogruppo della Lega Valletta per averne condiviso e sottolineato l’importanza. Da non trascurare, poi, diverse aree della marina, tra cui l’ex camping Fogliano, acquisito al patrimonio comunale da diversi anni, tuttavia chiuso e in totale degrado. Ho proposto al presidente di convocare una commissione in loco per effettuare un sopralluogo”.

“Restando sulla marina – prosegue – altro caso già segnalato all’assessore Di Cocco, è l’area adiacente la chiesa Stella Maris salvata da una sentenza di usucapione: dal 2020 solo una piccola parte viene messa a bando a titolo oneroso per uso parcheggio, mentre la maggior parte della superficie è abbandonata a se stessa. Ci sono poi l’ex mercato annonario e l’ex bar del mercato settimanale, su cui avevamo presentato un emendamento al bilancio per un progetto di finanza. Stessa cosa per lo stabile più piccolo, sempre nell’area del mercato, per il quale avevamo proposto riqualificazione e destinazione alle associazioni. Entrambi gli emendamenti sono stati non solo bocciati, ma nemmeno discussi”.

“Il nostro indirizzo – conclude la Ciolfi – punta a valorizzare aree più degradate attraverso concessioni che ne prevedano anche la riqualificazione”.