Benito Furlanetto e Diana Spaliviero celebrano 70 anni di matrimonio

Nozze di titanio per Benito Furlanetto e Diana Spaliviero, due cittadini di Latina rispettivamente di 95 e 89 anni che oggi hanno celebrato 70 anni di matrimonio.

Un legame idissolubile, corroborato proprio dal termine che si lega alla celebrazione: il titanio, un metallo fortissimo, simbolo perfetto per rappresentare l’amore che Benito e Diana vivono da innumerevoli anni.

Per celebrare questa magnifica ricorrenza, anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha voluto offrire ai due anziani signori un importante dono per festeggiare il loro 70esimo anniversario, presentandosi a casa loro con una targa commemorativa.