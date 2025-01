“Bicio” non c’è più, la Latina del calcio perde il suo storico magazziniere e tifoso nerazzurro

“C’è Mario?”. Era la domanda puntuale di “Bicio”, storico magazziniere del Latina Calcio, all’ingresso della porta carraia, che non oltrepassava mai nonostante il Francioni fosse casa sua. Chiedeva ovviamente dell’amico fisioterapista Mario Cassetta, con cui ha condiviso anni intensi di storia nerazzurra. Si scambiavano così quattro chiacchiere, rispolverando il loro passato insieme, di lavoro, di fede per il Latina Calcio.

Un vero piacere poterlo avvicinare allo stadio, dove Fabrizio Roma amava seguire il suo Latina dalla gradinata. “Forza Latina sempre e comunque”. Il suo leitmotiv, sciarpa e felpa nerazzurra nei mesi freddi, maglia orange della Serie B con le belle giornate. Al suo fianco l’amico “Giamaica”, altro tifoso da sempre del Latina. Se vai a chiedere a calciatori di tante generazioni nerazzyrre, tutti conservano un bel ricordo di “Bicio”. Era molto rispettato, per il suo carisma, da padre. “Piccolo” era il suo modo affettuoso nel rivolgersi a te. E gli volevi davvero bene come un papà.

In quella folta barba degli ultimi tempi riconoscevi comunque gli occhi celesti accesi di carica e passione di un tempo. Tra le immagini più belle sicuramente la sua gioia il 16 giugno 2013, per la promozione in Serie B. Saltellava come un ragazzino, acclamato da tutti. Tanti potrebbero ricordare aneddoti su “Bicio”. I funerali si svolgeranno domani 17 gennaio, alle 15, alla chiesa dell’Immacolata a Latina.