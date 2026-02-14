Big Benacquista, piega Fabriano e continua la striscia vincente

La Benacquista non si ferma più e mette in cassaforte la quinta vittoria consecutiva superando Fabriano per 89-74 al termine di una gara che, nonostante un passaggio a vuoto, ha confermato il buon momento dei nerazzurri.

L’avvio è equilibrato, poi Latina prende gradualmente il controllo delle operazioni. La circolazione di palla è fluida, le soluzioni offensive si moltiplicano e dieci uomini vanno a referto già nei primi due quarti: un segnale chiaro della profondità del roster e della qualità della prestazione. All’intervallo il tabellone dice 44-34, con la Benacquista padrona del campo e Fabriano costretta a inseguire.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la partita cambia volto. I padroni di casa tengono il comando fino a metà del terzo periodo, poi accusano un calo improvviso. Fabriano ne approfitta con un parziale pesante, riaprendo completamente il match e arrivando addirittura a un solo possesso di distanza (67-66) quando mancano sei minuti alla fine.

Nel momento più delicato, però, Latina ritrova lucidità e carattere. Bakovic, Chiti e Sacchetti firmano le giocate che spezzano l’inerzia e rimettono ordine, permettendo alla Benacquista di scavare di nuovo il solco decisivo. Il finale è in controllo e la sirena sancisce un successo netto nel punteggio, 89-74, che vale molto più dei due punti.

Un’altra prova di solidità per i nerazzurri, che continuano a correre e a consolidare il loro momento positivo in campionato. La striscia vincente si allunga e la classifica sorride.