Big Benacquista, piega Fabriano e continua la striscia vincente

La Benacquista non si ferma più e mette in cassaforte la quinta vittoria consecutiva superando Fabriano per 89-74 al termine di una gara che, nonostante un passaggio a vuoto, ha confermato il buon momento dei nerazzurri.
La cronaca
L’avvio è equilibrato, poi Latina prende gradualmente il controllo delle operazioni. La circolazione di palla è fluida, le soluzioni offensive si moltiplicano e dieci uomini vanno a referto già nei primi due quarti: un segnale chiaro della profondità del roster e della qualità della prestazione. All’intervallo il tabellone dice 44-34, con la Benacquista padrona del campo e Fabriano costretta a inseguire.
Al rientro dagli spogliatoi, però, la partita cambia volto. I padroni di casa tengono il comando fino a metà del terzo periodo, poi accusano un calo improvviso. Fabriano ne approfitta con un parziale pesante, riaprendo completamente il match e arrivando addirittura a un solo possesso di distanza (67-66) quando mancano sei minuti alla fine.
Nel momento più delicato, però, Latina ritrova lucidità e carattere. Bakovic, Chiti e Sacchetti firmano le giocate che spezzano l’inerzia e rimettono ordine, permettendo alla Benacquista di scavare di nuovo il solco decisivo. Il finale è in controllo e la sirena sancisce un successo netto nel punteggio, 89-74, che vale molto più dei due punti.
Un’altra prova di solidità per i nerazzurri, che continuano a correre e a consolidare il loro momento positivo in campionato. La striscia vincente si allunga e la classifica sorride.
Il tabellino
Benacquista Latina – Fabriano 89-74
Parziali: 24-14, 44-34, 59-57, 89-74
Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Maiga 4, Simonetti 6, Pellizzari, Gallo 8, Chiti 16, Di Emidio 8, Sacchetti 8, Nwohuocha 6, Cipolla 9, Palombo 1, Bakovic 23.
Tiri da 2 59% (26/44) tiri da 3 29% (6/21) tiri liberi 76% (19/25)
Coach Gramenzi, Vice Gabriele, Assistente Bagni
Ristopro Janus Basket Fabriano: Romondia 8, Dri 7, Bejrne, Vavoli 18, Beltrami, Silke-Zunda 9, Ponziani, Wojciechowksi 11, Abega 21, Redini n.e..
Tiri da 2 43% (19/44) tiri da 3 33% (6/18) tiri liberi 69% (18/26)
Coach Nunzi, Vice Rossi, Assistente Petrucci
Arbitri: Rinaldi Tommaso di Livorno, Tommasi Emanuela di Veroli (FR), Russo Giacomo di Firenze