Big match al PalaMacchia: Latina sfida la capolista Livorno per il vertice

Tutto pronto per una delle sfide più attese della stagione nel campionato di Serie B Nazionale. Domani, alle ore 18, il parquet del PalaMacchia sarà teatro del confronto tra la Pielle Livorno e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, rispettivamente prima e seconda forza del Girone B.

Dopo la pausa per la Coppa Italia LNP, Latina torna in campo con entusiasmo e fiducia, forte di una striscia aperta di nove vittorie consecutive. Un ruolino di marcia che ha consolidato i nerazzurri al secondo posto con 46 punti, rendendoli una delle squadre più in forma del momento.

Di fronte, però, ci sarà una capolista solida e ambiziosa. La formazione livornese guida la classifica con 50 punti e ha già dimostrato tutto il proprio valore, sia in campionato – dove ha collezionato soltanto cinque sconfitte – sia in Coppa Italia LNP 2026, trofeo conquistato superando avversari di alto livello. Un successo che ha confermato la qualità del roster guidato da coach Turchetto, costruito per puntare con decisione al salto di categoria.

Il fattore campo rappresenta un ulteriore elemento a favore dei toscani: Livorno è infatti imbattuta tra le mura amiche, dove riesce a esprimere al meglio intensità e organizzazione di gioco, anche nonostante alcune assenze importanti come quella di Bonacini.

Sul fronte pontino, la pausa è stata preziosa per recuperare energie e lavorare sull’inserimento dei nuovi arrivati, chiamati a colmare le lacune dovute agli infortuni. La squadra ha continuato a crescere, mostrando compattezza e spirito di gruppo, elementi che saranno fondamentali in una sfida di questo livello.

Il precedente stagionale sorride a Latina, vittoriosa all’andata con un netto 93-76. Ma, a distanza di mesi, il contesto è completamente cambiato: entrambe le squadre hanno evoluto il proprio gioco e arrivano all’appuntamento in condizioni di grande competitività.

A presentare il match è Edoardo Di Emidio, che sottolinea subito il valore dell’impegno:

«Ci aspetta una partita di altissimo livello, contro una squadra che soprattutto in casa ha dimostrato tutta la sua forza. Sappiamo che troveremo un ambiente molto caldo e un pubblico carico, ma questo non ci spaventa: siamo consapevoli della difficoltà della gara, ma arriviamo da un periodo molto positivo, con due mesi di crescita e risultati importanti, e vogliamo andare lì per giocarci le nostre carte».

Il playmaker evidenzia anche quanto il confronto sarà diverso rispetto all’andata:

«Rispetto alla gara d’andata è cambiato tanto: sia noi che loro siamo cresciuti molto. Quella partita ormai va messa da parte, perché domenica sarà una sfida completamente diversa, per intensità, ritmo e livello generale. Non a caso si affrontano due squadre che occupano le prime posizioni in classifica».

Sul clima che attenderà i nerazzurri al PalaMacchia:

«Giocare in un ambiente così caldo è soprattutto stimolante. Sono partite che ti preparano anche a quello che potrà essere il clima dei playoff. Dobbiamo trasformare tutta questa energia in una spinta positiva».

Infine, l’approccio alla gara sarà determinante:

«Come abbiamo dimostrato in tante occasioni, la cosa più importante è rimanere sempre compatti e concentrati, senza scomporci nei momenti difficili. L’obiettivo è dare il massimo, giocare la nostra pallacanestro e uscire dal campo con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile».

Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe avere un peso importante nella corsa al vertice. Latina arriva con entusiasmo e ambizione, Livorno con la forza della capolista: al PalaMacchia è tutto pronto per un vero scontro diretto.