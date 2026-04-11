Benacquista Latina, con Caserta altro big match

Si preannuncia una domenica ad alta tensione sportiva al Palasport di Cisterna. Domani alle 18, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ospiterà la JuveCaserta Basket in un confronto chiave della 35ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, con punti pesanti in palio in ottica playoff.

A quattro turni dalla fine della fase regolare, il margine di errore è ormai ridottissimo. Entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la post-season, ma la sfida assume un peso specifico importante per definire la griglia degli accoppiamenti. Latina arriva all’appuntamento con 52 punti, attualmente al secondo posto a pari merito con altre formazioni, mentre i campani inseguono a quota 50 e puntano al sorpasso, forti anche della vittoria ottenuta nella gara d’andata.

La formazione campana si presenta a Cisterna forte di tre successi consecutivi e con il morale alto, mentre i pontini cercano il riscatto dopo il passo falso nell’ultimo turno contro la Virtus Roma 1960. In settimana il gruppo ha lavorato per correggere gli errori e ritrovare intensità e continuità, consapevole che contro un avversario solido servirà una prestazione di grande livello.

Grande attesa anche sugli spalti: è previsto un buon seguito di tifosi ospiti, ma la società nerazzurra conta su una risposta importante del pubblico di casa per sostenere il capitano Andrea Pastore e i suoi compagni in una gara che può valere molto nella corsa alle posizioni di vertice.

Considerata la prevista affluenza di pubblico, la società invita i tifosi a presentarsi con anticipo all’impianto per agevolare le operazioni di ingresso e raccomanda di portare con sé un documento d’identità insieme al biglietto o all’abbonamento. La società invita inoltre a conservare il tagliando di ingresso, che potrà essere utile per future iniziative dedicate ai tifosi.

Una sfida dal sapore di playoff, con in palio molto più di due punti.