Bilancio Latina Calcio, il ds Patti su mercato e futuro

Quest’oggi il direttore sportivo del Latina Calcio 1932, Matteo Patti è intervenuto in una conferenza stampa di fine anno in videoconferenza.

È stata anche l’occasione per porgere gli auguri di fine anno ai giornalisti presenti.

“Siamo contenti, e c’è entusiasmo. Abbiamo voglia di migliorare, continuare a crescere come stiamo facendo. Abbiamo qualcosa da recriminare ma è un percorso estremamente positivo quello tracciato finora.”

Sui punti mancanti

“L’arbitro fa il proprio mestiere, nonostante errori evidenti. Sono un appassionato di numeri, e il Latina è la terza squadra per tiri in porta, la sesta per occasioni e la quarta per dribbling. Sono numeri che dimostrano che siamo una squadra votata all’attacco e che diverte. Abbiamo punti da recriminare, il cammino è positivo non solo numericamente, ma per il miglioramento, nel quale va trovato un equilibrio per portare a casa bottini pieni”

Sul rapporto con il tecnico e il mercato

“Con il mister siamo connessi al 100% in unità di intenti, tra allenatore e direttore deve assolutamente esserci. Il mister non mi ha espressamente chiesto qualcuno ma cercheremo di migliorare la squadra se capiterà l’occasione nei nostri parametri. Siamo vigili ma estremamente soddisfatti del gruppo.”

Sulla situazione a Latina

“Preferisco i fatti alle parole, vi assicuro che a Latina curiamo tutto nei dettagli. Ci hanno messo a disposizione, oltre al budget, tante cose che fanno bene alla squadra. Abbiamo migliorato tante cose, la società sta migliorando sotto tutti gli aspetti, a Latina si lavora bene, ci è permesso di lavorare bene e c’è voglia di crescere seguendo passi corretti e stabili.”

Sulla situazione uscite

“Il Latina ha giocatori di estreme qualità, tecniche e fisiche. Dobbiamo assolutamente cambiare la sensazione che Latina sia un supermercato, non è così. I ragazzi devono essere concentrati qui, fare bene qui senza alcun alibi. Decidiamo noi su eventuali uscite che non sono condizionate da offerte importanti”

Sul mercato in entrata

“Siamo veramente contenti, non per retorica. C’è crescita nel gruppo attuale tralasciando le normali battute d’arresto che purtroppo capitano. Per completare e cercare di migliorarci proveremo a muovere giusto qualcosa. Siamo attenti all’occasione di miglioramento, ci faremo assolutamente trovare pronti.

Su giovani e senior

“Il mercato ruota intorno a tutti, il giovane è ben accetto, ma i giocatori importanti over devono fare da chioccia, siamo apertissimi a tutto ciò che può capitarci”

Sul budget e il range di mercato

“I problemi li hanno tutti, i budget societari non corrispondono alle loro situazioni. Devi essere intelligente a lavorare nel luogo in cui ti trovi nelle migliori condizioni. Devi scegliere nel ragazzo delle caratteristiche più adatte alla tua volontà”.

Ancora sul girone d’andata

“C’è sempre un qualcosa che avresti voluto meglio, anche da primi c’è sempre qualcosa da migliorare, ci si deve mettere in discussione per migliorarsi, ed è la verità, tutti lo siamo. Ogni giorno è importante per analizzarsi, capire errori e capire come migliorare.”

Sul futuro e sul settore giovanile

“Ci sono 6-7 calciatori nati a Latina nelle varie nazionali, è un dato importantissimo per la città. C’è del materiale veramente importante dal quale si deve attingere, fa parte del progetto di miglioramento societario quello di curare il settore giovanile, le sue zone. La gestione del Bartolani è una conferma in tale senso, l’obiettivo è curare, accompagnare e migliorare i ragazzi di Latina. È un passo importante nella strada più importante, quella giusta, fatta di fatica, ostacoli, e costanza. Abbiamo dei giovani aggregati da tempo che stanno facendo un percorso, sanno stare in gruppo e siamo curiosi del loro sviluppo.”