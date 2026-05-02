Bimbo di 6 anni azzannato da un pitbull a Ponza

Momenti di paura questa mattina a Ponza, dove un bambino di 6 anni è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava in una piazzetta dell’isola. Il piccolo, ferito in più parti del corpo, è stato soccorso d’urgenza e trasferito in elicottero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino, arrivato a Ponza con la famiglia per il ponte del Primo Maggio, stava giocando con i fratellini quando due pitbull, usciti da un’abitazione privata, si sono avventati verso di lui. Uno dei due cani lo avrebbe aggredito mordendolo ripetutamente.

Decisivo l’intervento di alcune persone presenti, che sono riuscite ad allontanare l’animale e a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Dopo le prime cure ricevute sull’isola, il bambino è stato trasferito in eliambulanza al Goretti di Latina per le lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Informato anche il servizio veterinario della Asl, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei due cani.