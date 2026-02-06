Bimbo in convulsioni, intervento della Polizia Stradale

Un intervento rapido e carico di umanità quello effettuato nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio da un equipaggio del Distaccamento della Polizia Stradale di Formia, che ha permesso di salvare la vita a un bambino colto da gravi convulsioni.

Gli agenti, mentre percorrevano la S.S. 7 Appia, hanno notato una donna che chiedeva disperatamente aiuto. Avvicinatisi, hanno appreso che il nipote, un minore, si trovava all’interno dell’abitazione in preda a violente convulsioni, sotto lo sguardo impotente della madre. Senza esitazione, i poliziotti sono entrati nell’abitazione per verificare le condizioni del piccolo.

Constatata la gravità della situazione e considerato il ritardo dell’arrivo del mezzo di soccorso, gli operatori hanno deciso di trasportare immediatamente il bambino con l’auto di servizio al Pronto Soccorso più vicino. Una scelta determinante: una volta giunti in ospedale, il minore è stato affidato alle cure dei sanitari, che hanno disposto l’immediato trasferimento all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Secondo quanto riferito, la tempestività dell’intervento si è rivelata fondamentale e, di fatto, salvifica. Ancora una volta la Polizia Stradale ha dimostrato come il proprio ruolo vada ben oltre il controllo delle arterie stradali, incarnando concretamente i valori di professionalità, senso del dovere e spirito di servizio verso la collettività