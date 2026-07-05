Bimbo ustionato dal latte bollente, trasferito in eliambulanza

Momenti di grande paura a Cori, dove un bambino di circa un anno è rimasto ustionato con del latte bollente, incidente avvenuto all’interno della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in cucina quando avrebbe raggiunto un recipiente contenente latte molto caldo, appoggiato sul piano della cucina. Il bambino sarebbe riuscito ad avvicinarsi salendo su una sedia e, nel giro di pochi istanti, il contenitore si sarebbe rovesciato, facendo cadere il liquido bollente sul suo corpo.

I genitori sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi e hanno subito chiamato il 118. L’ambulanza ha raggiunto l’abitazione in pochi minuti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Dopo la prima valutazione delle ferite, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente del bambino in un ospedale della Capitale, in grado di garantire cure specialistiche per questo tipo di trauma. Per velocizzare il trasporto è stata attivata anche l’eliambulanza.

L’elicottero del soccorso è atterrato al campo sportivo di Stoza, dove il piccolo è stato accompagnato in ambulanza prima di essere affidato all’equipaggio sanitario per il volo verso Roma. Il bambino si trova tuttora ricoverato.