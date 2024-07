BIP, domani finalissima Benacquista – Farmacia Isonzo. Oggi la regina delle Junior tra Le Pulcine e Globaltel

Benacquista Assicurazioni e Farmacia Isonzo sono le finaliste del I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. I blu di coach Franchini hanno raggiunto i bianchi di coach Boscaro, battendo Turi Rizzo. Match fissato domani 21 luglio alle 21, preceduto alle 19 dalla finale 3°/4° posto tra Generali Assicurazioni e Turi Rizzi. Nell’intervallo lungo della finalissima si disputerà la finale del simpatico BIP Frappa Contest, un minuto di sfida da tre punti affidato a tre tiratori ciascuno per fascia: Matteo Cucchiaro, Giorgio Burchietti e Ginevra Salzano per Turi Rizzo; per Farmacia Isonzo Luca Antoniani, Giorgi Dominici e un giocatore, che verrà scelto al posto di Alessandro Pedà, infortunatosi durante la semifinale con Generali Assicurazioni. Al termine delle due finali, cerimonia conclusiva di premiazione, dalla quarta alla prima classificata. Non mancheranno riconoscimenti individuali, come il miglior giocatore/giocatrice per ciascuna fascia (verde, gialla, rossa), premio atleta più anziano, fair play e MVP della finalissima. Ovviamente verrà premiato il terzetto vincitore del BIP Frappa Contest. Nel corso della serata il Comune di Latina premierà Maikcol Perez, pontino azzurro vice campione del Mondo Under 17.

JUNIOR

Questa sera, 20 luglio, sarà la grande serata degli Junior. Alle 19 la finale 3°/4° posto tra Basket del Golfo e Istituti Steve Jobs / Power Unit. A seguire, ore 21 la finale 1°/2° posto tra Le Pulcine e Globaltel. Nel corso dell’interavallo lungo della finalissima, si disputerà finale per il BIP Frappa Contest. Per Le Pulcine ci sono Filippo Bianchi, Greta Rizzi e Riccardo Colarullo; per Globaltel tirerà il terzetto Lorenzo Passamonti, Gabriele Sparagna e Sophia Pioveri. Premiazioni dalla sesta alla prima classificata, oltre ai migliori giocatori/giocatrici di ogni fascia (verde, gialla, rossa).

TABELLINI

FINALE 5°/6° POSTO JUNIOR

I GOONIES – CG INSURANCE 76-61

19-14; 26-17; 13-14; 18-16;

I GOONIES: Tocci, Rosi, F. Zanardi 3, Forte, Penazzi, E. Ciotoli, Zampieri 30, A. Maiola 4, V. Zanardi 19, London 2, Shskj 2, V. Ciotoli 16, Boscaro, Favella.

Coach: S. Maiola

CG INSURANCE: Antico, Cardone 2, Moretto 12, Bauco 3, Zaccheo 8, Tosolini, Maliziola 13, Piepoli 6, Sanavia 6, Pettinelli 4, Palmigiani 2, Cardosi, Dottori 5.

Coach: Tosolini

Arbitri: Matteo Nardin – Daniele Cesarano

Ufficiali: Federico Ceccarelli – Stefano Persi

I Goonies conquistano la finale del 5° e 6° posto della categoria Junior al primo Trofeo Città di Latina Basket in Piazza.

E’ un primo quarto in cui le due squadre partono abbastanza contratte. Avvio caratterizzato da errori da entrambe le parti, poi la partita si sblocca e va avanti canestro su canestro, per i Goonies si prende la scena Zampieri, con 12 punti personali, chemandano al riposo il quintetto verde sul 19-14. Una situazione di gara che va avanti anche nel secondo quarto. CG Insurance prova una timida reazione, ma due triple di fila di Zanardi e Zampieri e la serie di Valerio Ciotoli lancia I Goonies all’intervallo sul parziale di 45-31. Nel terzo quarto a lanciare una reazione d’orgoglio in casa CG Insurance è Moretto, bene a rimbalzo in attacco e autore di 7 punti in fila. Il margine però è ampio a favore de I Goonies e a fine terzo quarto è 58-45. Nel quarto quarto I Goonies gestiscono bene il risultato e contengono gli attacchi di CG Insurance.

SEMIFINALE SENIOR

TURI RIZZO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI 67-75

18-19; 18-18; 17-14; 12-24;

TURI RIZZO: Cucchiaro 10, De Bonis 14, Burchetti 15, Farina 9, Monti 2, Vecchio 4, Baratto 13, Salzano, Monda.

Coach: D’Alessio

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Caldarozzi 1, Donati 1, Coronini 2, De Biaggio, Conte, Tinto 34, Magnanimi 3, De Francesco 4, Spadon, Mordini 16, Porretta 2, Palombo 4.

Coach: Franchini

Arbitri: Fabio Tortorici – Filippo Tortorici

Ufficiali: Federico Ceccarelli – Stefano Persi

Nel primo quarto della seconda e ultima semifinale si va punto a punto. Alle due triple di Turi Rizzo con Burchietti e Baratto, rispondono le incursioni e gli attacchi al canestro di Tinto, autore di 8 punti alla sirena. Si va al riposo 18-19. Nel secondo quarto l’andamento del match è simile, Turi Rizzo nella prima parte di frazione è più concreta, mentre Benacquista Latina spreca più di un possesso, nella seconda metà di quarto gli equilibri si invertono, per gli ospiti è ancora Tinto a suonare la carica con altri 12 punti, quattro nell’ultimo minuto, che mantengono il quintetto blu avanti di 1. Al rientro nel terzo quarto Turi Rizzo gioca meglio, più alta la percentuale al tiro per i locali, il quintetto di D’Alessio è avanti di di 2 a fine terzo quarto: 53-51. Nell’ ultimo quarto, quello che decide chi sarà la squadra ad affrontare in finale Farmacia Isonzo, è ancora Tinto (34 punti) a prendere in mano il match: Benacquista alza il livello anche, ancora una volta, grazie all’ingresso di un esperto come Coronini, che confeziona assist per i suoi. Turi Rizzo ci prova, ma i possessi persi e i tiri da tre mancati sono fatali. Termina 67-75 per il quintetto in canotta blu. Saranno loro ad affrontare Farmacia Isonzo nella finalissima di domenica sera, ore 21.