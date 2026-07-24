BiP, è il giorno delle finali Junior: in palio c’è il trofeo Vigna

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi l’atto I delle finali del BiP, che iniziano – come di consueto – con i Junior pronti a darsi battaglia sul “gommato” di Piazza del Popolo. La posta in palio è alta, ci si gioca il primato della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza e, a farlo, non potevano non esserci le due finaliste dello scorso anno – GlobalTel e New Age Erborist – in un ultimo atto che può sapere tanto di rivincita come di riconferma.

Il programma di oggi

Prima di tutto ci sarà la finale terzo e quarto posto tra due compagini che, per poco, non hanno raggiunto la finale: Remoin sfida Never Stops, Politi sfida Ghirotto per il gradino più basso del podio. In una partita tutta da vivere, ci si gioca ancora l’accesso nella storia del torneo. La palla a due è attesa per le 19.30 e, mentre l’Arena vive la finalina Junior, nel dietro le quinte inizieranno ad arrivare e a riscaldarsi coloro i quali giocheranno la finale.

Domani le finali Senior

Oggi si decreterà il podio dei piccoli, domani è tempo di quello dei grandi: in finale Monium e TuriRizzo, due sorprese dell’ultim’ora, capaci di schiantare le corazzate Pasta La Forza e FisioCare. Saranno due gare – quella delle 19.30 e quella delle 21.30 – capaci di consegnare al pubblico grandi emozioni, le ultime della terza edizione del torneo.