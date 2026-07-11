BIP, Fisiocare non perde un colpo: InTeam la squadra più forte

La decima giornata BIP ha regalato le dolci note della pallacanestro inclusiva, con l’evento INTEAM – LO SPORT DI TUTTI, accompagnato costantemente dagli applausi del pubblico. In evento unico per giocatori unici, premiati a fine gara insieme ai loro coach Alessio Montemurro, Sara Paladino, Valentina Ruggieri e Massimo Casale. Medaglie e targhe da parte degli Amici Del Basket, presenti con il presidente Davide Fioriello, il presidente onorario Massimo Passamonti, il consigliere Mario Provinzano e il direttore tecnico del BIP, nonché delegato provinciale FIP Luca Rizzi, a sua volta premiato dall’associazione INTEAM con una maglia blu della squadra.

A seguire si è giocato nel Girone B il terzo ed ultimo match per MG Assicurazioni e Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia. La vittoria è andata a Fisiocare (101-111) che, in quanto capolista, affronterà nei quarti il 19 luglio (ore 21.30) B-Four Beer, arrivata quarta nel Girone A. E’ il primo abbinamento certo del BIP 2026.

Il programma di oggi, sabato 11 luglio, propone nel Girone B la sfida tra B-Four Beer – New Age Erborist, attualmente quarta e prima. Per entrambe è l’ultimo match della fase di qualificazione ai quarti di finale. Palla a due alle 19.30. Gara che sarà viatico allo spettacolo delle 22, dei dunker Salvo “Skyone” Caruso e Marco “Mr Jump” Favretta, il duo meglio conosciuto come gli Space Jumpers. Sono gli acrobati della schiacciata noti in buona parte del globo, per le perfomance sotto canestro. Lo scorso anno si sono esibiti tra il tripudio della Gelit BIP Arena, con una lunga coda di foto e autografi.

INTEAM A-INTEAM B 61-64

(16-13; 6 -10; 19-10; 10-16; 10-15)

INTEAM A: Filippo Magli 2, Francesco Magli 2, Riccardo Magli, Minniti 23, Carbone 6, Domeneghetti 4, Russo 6, Balan 8, Listorti 2, Denis Pop, Santillo, Ranaldi 8. Coach: Montemurro-Casale

INTEAM B: Roberto, Zanella, Alex Pop 2, Perucino 11, Antico 15, Balzamo, Marzinotto 10, Scipione 12, Cupellaro 2, Trinchillo 2, Carbone 6, De Petris 4. Coach: Ruggeri-Paladino

Arbitro: Pirani

Ufficiale: Giacobone

Anche quest’anno la Gelit BIP Arena di Piazza del Popolo ha ospitato uno degli appuntamenti più emozionanti dell’intera manifestazione. A scendere in campo sono state le formazioni di INTEAM A, in canotta bianca, e INTEAM B, in canotta blu, protagoniste di una gara che ha saputo coniugare agonismo, divertimento e inclusione.

Fin dalle prime battute le due squadre hanno giocato con grande intensità, affrontandosi a viso aperto e mettendo in mostra impegno, spirito di sacrificio e tanta voglia di divertirsi. Canestri, belle azioni corali e applausi hanno scandito l’incontro, con il pubblico che ha sostenuto entrambe le formazioni senza mai far mancare il proprio calore.

Più del risultato finale, a lasciare il segno è stato il messaggio trasmesso dagli atleti, capaci di dimostrare come lo sport sia uno straordinario strumento di partecipazione e condivisione. Un momento che ha rappresentato al meglio lo spirito del Basket in Piazza, regalando emozioni sincere e confermando ancora una volta il valore sociale dell’iniziativa promossa dagli Amici del Basket.

MG Assicurazioni-Fisiocare 101-111

( 26-30; 34-17; 25-27; 31-24)

MG Assicurazioni: Passamonti, Zanier 22, Fantuzzo 13, Masci 2, Ferrante 20, De Domenico 2, Gori 12, Zampieri 6, Sestito 6, Ciaccioni 13, Fogacci 5. Coach: Tosolini

Fisiocare: Triveri 11, Francazi 2, Fabiani 21, Cavicchini 10, Tarnaceanu 4, Camillo 8, Pianura 2, Vitti 4, Di Salvo 26, Martone 3, Mauriello 20. Coach: Boscaro

Arbitri: Ottaviani-Carotenuto

Ufficiali: Masci-Giacobone

Parte su ritmi altissimi la sfida tra MG Assicurazioni e Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia, con le due squadre che si affrontano a viso aperto fin dai primi possessi. A trascinare Fisiocare in avvio è uno scatenato Fabiani, che apre le danze con una tripla e un paio di efficaci penetrazioni al ferro, firmando il primo allungo dei suoi. MG Assicurazioni, però, risponde colpo su colpo grazie a un ispiratissimo Davide Zanier, autore di 10 punti nel solo primo quarto, tenendo i ragazzi di coach Tosolini pienamente in partita. Con il passare dei minuti è Fisiocare a prendere gradualmente il controllo dell’incontro. Le migliori percentuali al tiro e il contributo offensivo di Mauriello permettono alla formazione di coach Boscaro di chiudere il primo quarto avanti 30-26.

L’inerzia resta dalla parte di Fisiocare anche nel secondo periodo. L’ingresso di Camillo ha un impatto immediato: il suo primo tiro è una tripla che va a bersaglio e dà ulteriore slancio ai suoi. MG Assicurazioni accusa il colpo, ma trova comunque la forza di reagire con la tripla di Zampieri, che riaccende entusiasmo e speranze. La risposta di Fisiocare, però, è immediata: Di Salvo sale in cattedra, chiude il primo tempo con 15 punti personali e permette ai suoi di allungare fino al 60-47 dell’intervallo.

Al rientro in campo il copione non cambia. Fisiocare riparte con grande intensità e si affida ancora a un incontenibile Di Salvo, protagonista assoluto della fase offensiva. MG Assicurazioni prova a restare in scia con orgoglio, ma fatica a reggere il ritmo realizzativo imposto dagli uomini in canotta lime. Al riposo il tabellone dice 87-72 per Fisiocare.

Negli ultimi dieci minuti MG Assicurazioni è chiamata al tutto per tutto e aumenta il volume dei tiri nel tentativo di rientrare. Ferrante e Zanier provano a trascinare la squadra, ma Fisiocare continua a giocare con grande fluidità offensiva, senza mai abbassare l’intensità. Sfiorando quota 100 già prima dei minuti conclusivi e chiudendo con ben 111 punti realizzati, la squadra di coach Boscaro conquista una meritata vittoria per 111-101. Con questo successo Fisiocare chiude al primo posto il Girone A e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà B-Four Beer.