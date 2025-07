BiP, grande spettacolo e ricordo di D’Amico: Virtus Aprilia e Farmacia Isonzo volano

Emozione, memoria e grande pallacanestro nella seconda giornata del Basket in Piazza – Trofeo Città di Latina. Il programma si è aperto con un minuto di raccoglimento dedicato a Vincenzo D’Amico, indimenticato campione della Lazio e figlio della città, scomparso due anni fa. In occasione dell’anniversario, la nipote Martina ha ricevuto una targa dall’Amministrazione comunale con parole tratte dal libro “Vincenzo D’Amico: volevo giocare nella Lazio” del giornalista Gianluca Atlante: “Era un dieci, era un sette, era tutto. Quel calcio di fantasia che in pochi, forse nessuno, poteva vantare. Vincenzo era Vincenzo e, credetemi, mi manca da morire”.

Dopo il tributo, spazio al campo con due sfide avvincenti: tra gli Junior Virtus Aprilia domina al debutto, mentre tra i Senior Farmacia Isonzo batte in rimonta i campioni in carica di Benacquista Assicurazioni, nel remake della finale dello scorso anno.

Junior – Virtus Aprilia travolgente

Virtus Aprilia-Electric Planet/La Bottega del Fornaio 86-44

(23-8; 27-4; 14-4; 22-15)

Show a senso unico per la Virtus Aprilia, che apre il Girone B Junior con un roboante +42. Ottimo l’approccio dei ragazzi di coach Vegliante, spinti dal duo Giambra-Caciorgna, autori di 21 punti parziali nei primi due quarti. Electric Planet/La Bottega del Fornaio fatica a trovare ritmo e percentuali, chiudendo il primo tempo con soli 12 punti. Nel terzo quarto arriva una reazione d’orgoglio con Diglio e Tosatti, ma il divario resta ampio. L’ultimo periodo è ancora marchiato Virtus, con Politi che chiude i conti con una tripla da applausi.

Senior – Remake da brividi, la spunta Farmacia Isonzo

Farmacia Isonzo-Benacquista Assicurazioni 83-78

(25-25; 22-25; 14-17; 22-11)

Partita vibrante e ricca di colpi di scena tra due formazioni pronte a rivivere la finale 2024. Dopo un primo quarto in equilibrio (25-25), i ragazzi di coach Franchini provano a scappare con Mordini e Donati, ma Agbara (31 punti) e Diofebi tengono viva Farmacia Isonzo. Il terzo quarto premia ancora Benacquista (67-61), ma negli ultimi dieci minuti Agbara si accende: due triple consecutive ribaltano la gara. I ragazzi di coach Boscaro completano la rimonta e vincono una sfida dal sapore di rivincita.

⸻

Il programma del 2 luglio

Mercoledì 2 luglio, terza giornata di gare:

• Ore 19: Coronet – Ultrasolar (Junior Girone B)

• Ore 21: Monium – 3E Geco (Senior Girone B)

La fase a gironi si concluderà il 12 luglio, poi spazio ai quarti di finale con tutte le squadre ancora in gioco.