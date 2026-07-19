BIP, in semifinale vanno GlobalTel e Monium: affronteranno Never Stops e Pasta La Forza

GlobalTel e Monium si aggiudicano un posto in semifinale. Questo il verdetto al margine della terza giornata di quarti di finale nel torneo “Basket in Piazza”. Stasera i quarti si chiudono con Chirizzi che affronterà New Age Erborist negli Junior. La partita Senior delle 21.30 invece, vedrà in campo B-Four Beer contro FisioCare, mentre al piccolo schermo davanti l’area food ci sarà la finale del mondiale tra Argentina e Spagna.

Cosmari – GlobalTel 58-76 (9-14; 8-23; 15-19; 26-20)

Cosmari: Di Mascolo E. 7, Pettinelli 2, Maliziola 16, Bauco 3, Penazzi 4, Valentino 3, Bisconti, Di Mascolo V., Rotondo 2, Cardarelli 2, Ricci 3, Nanni 2, Cardoso Valdes 14. Coach Fabiani – Boscaro

GlobalTel: Tosolini 5, Ravieli 6, Mascetti 4, Mastrodomenico 10, Mastrobattista 5, Panella 4, Nardoni 7, Sparagna 8, De Petris, Bottan 11, Cassandra 2, Cardone 4, Amato, Bortoletto 10. Coach Tosolini – Sparagna

Arbitri: Santini – F. Tortorici

Ufficiali: Ogando – Rustemi

La gara delle 19.30 inizia nel segno di Mastrodomenico: il 14 di GlobalTel apre il suo quarto di finale con quattro canestri di fila nel giro di pochi minuti. Il “gommato” di Piazza del Popolo si fa subito incandescente, con la squadra ospite che fa capire con quali intenzioni ha approcciato il match. Cosmari si desta nel finale dei primi 10’, innescando la miccia Maliziola e il cervello dei 5 in campo, Bauco. Il quarto termina in favore di GlobalTel, ma i ritmi sembrano altissimi anche per questa terza giornata di eliminatorie.

La “bomba” da tre di Mastrobattista permette a GlobalTel di allungare su una Cosmari di tutt’altro piglio rispetto al primo quarto che – all’inizio del secondo periodo – ha infastidito e non poco i rossi. Bortoletto e compagni prendono poi il largo e chiudono avanti di 20 all’intervallo lungo.

GlobalTel in grande spolvero anche nel terzo quarto, con Bortoletto e Ravieli tra i più in forma del team. Dall’altra parte, Cosmari risponde con l’hand one di Zaira Cardoso Valdes, brava a sfruttare una disattenzione in fase difensiva dei ragazzi del duo Tosolini – Sparagna. La frazione di gioco rimane tutta a tinte rosse: GlobalTel procede a passi svelti verso la semifinale, con Cosmari in grande affanno.

Partita frenetica, da vivere in ogni sua azione: Cosmari sembra aver trovato – forse troppo tardi – le migliori condizioni per pungere i ragazzi di rosso vestiti, sfruttando l’estro di Cardoso Valdes; la squadra ospite risponde però alla grande agli attacchi bianchi, disunendo le maglie difensive, ma aprendo la strada a innumerevoli canestri in quella offensiva. Ormai il destino è segnato, almeno così ha deciso la dea bendata e, nonostante qualche brivido finale, è GlobalTel a raggiungere la semifinale, dove incontrerà Never Stops, che ha eliminato B-Four Beer nella prima sfida dei quarti junior.

Monium – Carrozzeria Falcone 90-82 (18-20; 19-18; 23-13; 15-7)

Monium: Fil. Magli 13, Fra. Magli, C. Zanier, Capocotta 28, Grazioli 12, Pistilli 1, A. Zanier 19, Di Gregorio Zitella 17, Di Gloria. Coach: Lo. Magli

Carrozzeria Falcone: Sorge 15, Carnevale 28, Diglio 11, Nardin 8, Donato 8, Cucchiaro 2, Bagni, Falcone, De Bonis, Patriarca 6, Rizzi 4. Coach Lombardi – Tei

Arbitri: Carotenuto – A. Tortorici

Ufficiali: Ogando – Rustemi

È subito Filippo Magli show: si apre con una sua “bomba” da tre la gara delle 21.30 che decreterà chi tra Monium e Carrozzeria Falcone accederà alle semifinali e sfiderà la già qualificata Pasta La Forza. Nei primi 3 minuti si va di sorpasso in sorpasso, in un match che appare bellissimo sin dalle prime battute. La tripla di Grazioli, poi, inizia a far seguire a Monium un’altra rotta, almeno fino all’hand one di Carnevale, che riporta tutto sul livello del mare. Gara bellissima, nervi tesi e tanto buon basket, con Carrozzeria Falcone che rivendica in extremis il primo quarto.

Monium riparte ispiratissima sulle spalle di Marco Capocotta, che trascina i suoi sopra Carrozzeria Falcone. I verdi accorciano con la tripla di Nardin, che stende il braccio e trova un canestro da casa sua che tiene tutti lì nel punteggio. I ragazzi del duo Lombardi – Tei si riprendono grazie alla super prestazione di Carnevale, con Carrozzeria Falcone che ruba la guida del match ai blu e cerca di scappare prima dell’intervallo lungo. Il canestro da due di Zanier, però, rovina i piani di Rizzi e compagni, che chiudono avanti di un solo punto.

Sempre sull’onda dell’equilibrio anche il terzo quarto: nessuna delle due compagini prevale sull’altra, in una gara dove il basket è il vero protagonista. I centri dell’ennesimo soprasso Monium li firma Filippo Magli, re del terzo tempo della gara di questa sera. I blu iniziano ad andare via, con Carrozzeria Falcone più in affanno col passare dei minuti. Verso il termine della terza frazione si rivede Simone Sorge, l’uomo in più dei verdi nelle gare dei gironi, oggi lontano dalle sue solite prestazioni. Monium distanzia gli avversari, giocherà anche l’ultimo periodo avanti.

Si prosegue così come si era terminato: Monium lontana e Carrozzeria Falcone che prova ad appoggiarsi a Carnevale e Sorge. Capocotta per i blu tiene alta la squadra, riuscendo a controllare gli ospiti e a far avanzare i suoi. Sorge poi confeziona una tripla che può riaprire le speranze dei verdi, ma Zanier risponde con un’altra “bomba” da tre per gli uomini di casa. Il finale accende la Gelit BiP Arena: centro su centro, tripla su tripla, le squadre alzano il livello e si giocano il tutto per tutto. Benito Diglio sale alla ribalta del “gommato” di Piazza del Popolo e si carica Carnevale e compagni sulle spalle. Poi, proprio quest’ultimo non fallisce dalla lunetta: ora i verdi sono a –1 quando manca pochissimo da giocare. La rimonta di Carrozzeria Falcone non si compie, ma gli ospiti riescono a raggiungere l’over time, il primo in questa edizione del torneo.

Primo supplementare che inizia in favore di Monium, grazie al solito Capocotta che, però, non ha fatto i conti con la bordata di Carnevale: da casa sua, il classe 2004 insacca una tripla che riporta su Carrozzeria Falcone. La partita è delle più belle mai viste in questa edizione, col punteggio che volge prima in favore di una e poi dell’altra compagine. Non si decide nemmeno al primo tempo supplementare la gara delle 21.30. Avanti ad oltranza, con la stanchezza che si fa sentire.

Nella partita più bella della storia del BiP, l’eroe è Di Gregorio Zitella: è lui a regalare a Monium l’accesso alle semifinali, dove i ragazzi di coach Magli troveranno Pasta La Forza. Il secondo supplementare si è giocato su ritmi molto più bassi del resto della gara – e così non potrebbe non essere, vista la stanchezza di 5 tempi sulle gambe. Alla Gelit BiP Arena, la partita della storia finisce in favore dei blu.