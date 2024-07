BIP Junior, trionfo de Le Pulcine. Oggi gran finale Senior tra Benacquista e Farmacia Isonzo

Alle 21 palla a due di Farmacia Isonzo – Benacquista Assicurazioni, finale tra due squadre che si sono già affrontate nel girone B di qualificazione, con la vittoria di Benacquista per 83-79. Da regolamento, essendo arrivate prima e seconda del girone, non si sarebbero potute incontrare di nuovo se non direttamente in finale.

Alle 19 interessante finale 3°/4° posto tra Generali e Turi Rizzo, inserite nel girone A, chiuso al primo posto da Generali e al secondo posto da Turi Rizzo, che si era aggiudicato lo scontro diretto (82-77).

Il cerimoniale di premiazione prevede oltre ai premi di squadra, dal primo al quarto posto, anche riconoscimenti individuali, come il miglior giocatore/giocatrice per ciascuna fascia (verde, gialla, rossa), premio atleta più anziano, fair play e MVP della finalissima. Ovviamente verrà premiato il terzetto vincitore del BIP Frappa Contest. Qui si sfidano durante l’intervallo lungo della finale Turi Rizzo con Matteo Cucchiaro, Giorgio Burchietti e Ginevra Salzano e Farmacia Isonzo con Luca Antoniani, Giorgi Dominici e un giocatore, che verrà indicato da coach Pippo D’Alessio in sostituzione Alessandro Pedà, dopo l’infortunio in semifinale con Generali Assicurazioni.

JUNIOR

Il I Trofeo Città di Latina – Basket In Piazza nella categoria Junior ha rivestito un significato particolare, come ha ricordato Massimo Passamonti, presidente dell’associazione Gli Amici del Basket, organizzatrice dell’evento: “Abbiamo voluto ricordare la figura di Pino D’Alessandro, che nel ruolo di presidente provinciale del CONI e assessore comunale ha fatto tantissimo per lo sport a Latina”.

Le Pulcine si sono confermate leader del torneo, vincendo la settima partita su sette, la più importante per l’assegnazione del trofeo. Un plauso alle ragazze e ai ragazzi di coach Manuele Meschino, che anche ieri hanno dato prova di forza, come confermato dal risultato finale contro Globaltel (48-91). Basket del Golfo nel frattempo si era già guadagnata la piazza d’onore superando Istituti Steve Jobs /Power Unit (64-72).

Premi individuali, i migliori per fascia: Valerio Ciotoli de I Goonies (verde), Valentino Mastrodomenico di Steve Jobs (gialla), Giorgia Silvestri del Basket del Golfo (rossa).

Il simpatico BIP Frappa Contest, un minuto di sfida al tito da tre durante l’intervallo lungo, è andato al terzetto di Globaltel Lorenzo Passamonti, Gabriele Sparagna e Sophia Pioveri.

CLASSIFICA FINALE

Le Pulcine

Globaltel

Basket del Golfo

Istituti Steve Jobs / Power Unit

I Goonies

CG Insurance

FINALE 1°/2° POSTO

GLOBALTEL – LE PULCINE 48-91

19-12; 8-31; 14-20; 7-28;

GLOBALTEL: Passamonti 14, Tosatti 2, Bortoletto, Nardoni, Brombin, Pioveri, Palombi, G. Sparagna, M. Ravieli 17, Fantuzzo 9, E. Sparagna, Zimbile, Sannino 6.

Coach: D. Ravieli

LE PULCINE: Fiore 7, Antonioni, Bianchi 11, Barretta 4, Bagni, Ghirotto 11, Zanier 15, Paradiso 5, Bergantini 10, Addonisio 17, Nardocci 2, Rizzi, Gaveglia 7, Colarullo 2.

Coach: Meschino

Arbitri: Alice Santini-Alessio Pirani

Ufficiali: Ilaria Giacobone-Sara Palanca

E’ una finale tutta da vivere quella che regalerà il primo vincitore del BIP Basket in Piazza Junior. Nel primo quarto il match va avanti canestro su canestro, alle folate di Passamonti (Global Tel) rispondono Le Pulcine con Bianchi e Zanier. A meno di uno e trenta al termine poi una tripla di Tosatti e due tiri liberi realizzati mandano i locali al break sul 19-12. Al rientro incampo è blackout in casa GlobalTel, tanti gli errori per il quintetto di coach Ravieli, possessi persi ed errori banali regalano a Le Pulcine la via del sorpasso. Dopo un inizio di gara non perfetto infatti, è la forza fisica di Ghirotto (8 punti) a portare all’intervallo lungo i ragazzi in canotta nera sul 27-43. Nel terzo quarto prosegue con forza la corsa de Le Pulcine. Global Tel spreca vari possessi e gli ospiti, anche grazie alle due triple di fila di Addonisio, vanno al riposo sul 41-63. Un risultato che, nell’ultimo quarto, vede Le Pulcine padroneggiare al cospetto di una GlobalTel ormai poco lucida e nervosa. Sono tanti infatti i tentativi da tr,e che vanno fuori. Al contrario di quello che avviene le file de Le Pulcine che, ancora grazie allo specialista Addonisio (autore di altre due triple), mette le mani sul primo Trofeo Basket in Piazza Città di Latina. Alla sirena è 48-91.

FINALE 3°/4° POSTO

ISTITUTI STEVE JOBS/POWER UNIT – BASKET DEL GOLFO 64-72

12-9; 5-23; 16-24; 21-16;

ISTITUTI STEVE JOBS/POWER UNIT: Magli, Mascetti, Orsini, Manzolli 2, Tamburini, Bisconti, R. Amato, L. Amato, Turato, C.R. Bortoletto, Mastrodomenico 24, N. Amato 10, Cantiello 7, Neaga 21.

Coach: M. Bortoletto

BASKET DEL GOLFO: Pezzuco, Caka 2, Sepe, Fargiorgio 4, Catena 7, Silvestri 9, D’Onofrio De Meo, Farinella 2, Piscopello, Passarini 4, Di Biase 5, Mancini 8, Dvornic 15, Mastrobattista 9.

Coach: Cardi

Arbitri: Alessandro Tortorici-Dario Melloni

Ufficiali: Ilaria Giacobone-Sara Palanca

E’ un primo quarto caratterizzato da tanti errori da entrambe le parti. Sia Steve Jobs/Power Unit che Basket del Golfo vanno male al tiro, leggermente meglio il quintetto blu che, con Nicholas Amato e Mastrodomenico (4 punti a testa), mandano al riposo la squadra di Bortoletto in vantaggio. Nel secondo quarto il match cambia volto. Basket del Golfo alza il livello con le incursioni di Giorgia Silvestri e le realizzazioni di D’Onofrio De Meo (7 punti al suono della sirena) e prova la mini fuga. E’ solamente grazie a Neaga (10 punti) e ad una splendida tripla di Mastrodomenico, che il quintetto in canotta blu riesce a rimanere attaccato al match. E’27-32 all’intervallo. Al rientro dal primo tempo il quintetto giallo di coach Cardi mantiene bene le distanze. E’Dvornic (10 punti nel terzo quarto) a tenere a debita distanza Steve Jobs e le incursioni dei soliti Mastrodomenico e Neaga. Nel quarto quarto la partita sembra indirizzata verso Basket del Golfo, poi una tripla di Mastrodomenico e un paio di possessi persi dal quintetto di Cardi, lanciano i ragazzi in canotta blu verso un’ ipotetica rimonta. Rimonta che però viene subito fermata con Basket del Golfo, che conquista con merito la medaglia di bronzo.