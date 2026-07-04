BIP Latina: alla Gelit Arena si chiude la prima giornata nel ricordo di “Cinese”

Una serata densa di emozioni e grande pallacanestro ha caratterizzato la quarta giornata del Basket in Piazza a Latina. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha gremito gli spalti della Gelit Arena, in un venerdì di recupero dopo il rinvio per maltempo, il torneo ha vissuto un momento di profonda commozione prima della palla a due: entrambe le sfide sono state infatti precedute dal ricordo di Massimiliano “cinese” De Bernardis, storico giocatore e dirigente accompagnatore del basket locale, scomparso nelle scorse ore.

Sul rettangolo di gioco sono arrivate due vittorie schiaccianti, valide per i gironi B delle rispettive categorie.

Negli Junior, prestazione di forza assoluta della Global Tel, che ha toccato quota cento superando la B-Four Beer per 100-58. Dopo un primo quarto di studio, i ragazzi di coach Tosolini hanno preso il largo prima dell’intervallo lungo (+22), dominando sotto i tabelloni con Sparagna e Mastrodomenico. Inutili i tentativi d’orgoglio della B-Four firmati da Forte (16 punti) e Ciotti (12): la coralità della Global Tel (in evidenza Mastrobattista e Mastrodomenico con 15 punti a testa) ha chiuso definitivamente i giochi.

Nei Senior, la Carrozzeria Falcone ha travolto la MG Assicurazioni per 91-56. La gara ha preso subito una direzione ben precisa nel primo quarto (24-10) grazie a un monumentale Sorge, autore di ben 33 punti totali. Nonostante i tentativi di reazione della MG Assicurazioni guidati da Delle Cave (11 punti) e Zanier (15), la precisione balistica di Falcone e la gestione del ritmo non hanno lasciato scampo agli avversari, sigillando il netto +35 finale.

Il Torneo Città di Latina non si ferma e inaugura subito il secondo turno della fase a gironi. Sabato 4 luglio il programma prevede le sfide del Girone A Junior: alle 19.30 in campo Cosmari – Never Stops, seguita alle 21.30 da Pasta La Forza – Monium. Per Cosmari e Monium l’obiettivo è muovere la classifica a caccia del primo successo, contro due avversarie reduci da una vittoria al debutto.