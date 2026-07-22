BiP, Monium e GlobalTel staccano il pass per la finale

Sono GlobalTel e Monium le prime due finaliste del BIP 2026. La prima sera di semifinali del terzo Trofeo Terna Città di Latina – Basket in Piazza ha regalato come al solito forti emozioni, davanti ad un grande pubblico in una serata caldissima, in piena linea con l’estatein corso. Sul parquet gommato della Gelit BIP Arena, negli Junior GlobalTel ha avuto ragione di Never Stops, imponendosi per 81-69. Ancora più netta, nei Senior, la vittoria di Monium su Pasta La Forza per 100-82.

Altre due grandi semifinali si preannunciano per questa sera, nel programma che prevede alle 19.30 Remoin – New Age Erborist (Junior) e alle 21.30 TuriRizzo – FisioCare Fisioterapia Osteopatia. Venerdì e sabato saranno i giorni delle finali, prima Junior e l’indomani Senior. Si partirà ogni volta dalla finale per il 3° e 4° posto, per arrviare alla finale per il 1° e 2° posto con successive premiazioni. Il trofeo Junior sarà “Memorial Walter Vigna”, il Senior sarà “Memorial Emmanuel Miraglia”. Oltre ai riconoscimenti singoli, ci sarà il Velo Fair Play Award, che andrà a due squadre, una per categoria, per la maggior correttezza e inclusività in campo.

Nel frattempo, in coincidenza delle semifinali, è ripartito il simpatico Frappa Contest con tre giocatori per squadra, impegnati nella sessione di tiri da tre punti sulla distanza di un minuto. GlobalTel anche in questo caso ha superato Never Stops con 5 triple a 3. Inversione invece nei Senior, dove Pasta La Forza ha messo a referto 10 triple contro le 4 di Monium. Le finali del Frappa Contest in coincidenza delle finali di venerdì e sabato.

Pasta La Forza – Monium 82-100 (22-21; 17-34; 21-24; 22-19)

Pasta La Forza: Lunardi 14, Casoni 8, Angelori 7, Tinto 9, Di Ianni 2, Veronesi 10, Ingallina, Niyonkuru 17, Zappone, Guerra, Zangara 15. Coach Caldarozzi

Monium: A. Zanier 31, Di Gregorio Zitella 10, Capocotta 18, Cavallaro, Pistilli, Fil. Magli 15, Fra. Magli 4, Grazioli 13, Morgante 9, C. Zanier, Bellato, Pirani. Coach Riva – Zanier

Arbitri: Noce – Rizzuto

Ufficiali: Giacobone – Ogando

Partita caldissima sin dallo start, con le due compagini che iniziano a darsi del filo da torcere. I primi sprazzi di gioco danno l’idea di quella che potrà essere una gara incandescente nel “gommato” di Piazza del Popolo. Sorpassi e controsorpassi nel primo quarto: il match si accende per i padroni di casa con Niyonkuru e Casoni. Il re del Ruanda vuole prendersi di nuovo la scena, dopo tante partite da protagonista nel torneo. La “bomba” da tre di Tinto consegna il pallino del gioco a Pasta la Forza, che potrebbe approfittarne e scappare, ma non ha fatto i conti con Alessio Zanier e Di Gregorio Zitella. L’equilibrio regna sovrano nel primo quarto.

Animi caldi e tanto spettacolo alla Gelit BiP Arena, con i secondi 10’ che sembrano una replica del quarto precedente: tanto equilibrio e canestri su canestri. Si accende Veronesi per i gialloneri di Pasta La Forza, che tiene tutto sul livello del mare dopo che Monium aveva tentato la fuga. Poi Filippo Magli da tre fa partire i blu verso la vetta, in un secondo periodo che sa di finale anticipata tra due delle compagini più in forma del torneo. Alessio Zanier mette il turbo e scaraventa a -19 Pasta La Forza: i blu ora conducono e sembrano averne di più all’alba dell’intervallo lungo, sfruttando tutto l’estro del numero 12.

Terzo periodo sull’onda del precedente: straripante la squadra del duo Riva – Zanier, che non lascia spiragli a Pasta la Forza per imporre il proprio gioco. Il divario è ampio, ma non da star totalmente tranquilli e adagiarsi sugli allori e Monium, infatti, non lo fa: Di Gregorio Zitella il più ispirato dei blu nel terzo tempo, coadiuvati da Grazioli e il suo “pick and roll” che fa girare la testa agli avversari e da un Capocotta come sempre in grande spolvero. Anche questa frazione di gioco va a Monium, il cui futuro sembra già scritto e odora di finale.

Gli ultimi 10’ sono pura formalità, con Pasta La Forza ormai alla rincorsa di ogni tipo di giocata – anche la meno bella da vedere – pur di riagganciare gli avversari di Monium, imprendibili questa sera. La partita regala spettacolo, lo stesso fa Alessio Zanier. Da menzionare un’infallibile Ginevra Zangara, capace di mettere a referto una quantità incredibile di centri dalla lunetta. Il pass per la finale del 25 lo stacca Monium e il suo mister 31 punti, Alessio Zanier.

Never Stops – GlobalTel 69-81 (14-19; 18-24; 17-23; 20-15)

Never Stops: Lo. Bagni 3, Fusco 20, Ghirotto 18, Zamparo 9, Esposito, Goffredo 4, Giannone, Cuevas 12, Coronini 3, Le. Bagni, Orsini, Cardosi, Galli. Coach A. Bagni – Caldarozzi

GlobalTel: Tosolini 7, Ravieli 23, Mascetti 3, Mastrodomenico 15, Mastrobattista 4, Nardoni 1, Sparagna 4, De Petris, Bottan 12, Cassandra, Buratti 6, Cardone 6, Amato, Bortoletto. Coach Tosolini – Sparagna

Arbitri: Sanseverino – Santini

Ufficiali: Giacobone – Ogando

Si parte con prudenza, nessuna delle due vuole perdere la concentrazione e concedere qualche canestro di troppo anche perché – va ricordato – chi vince stacca il pass per la finale. A metà primo quarto sale in cattedra GlobalTel, che riesce a dare seguito a buone azioni corali. Sugli scudi c’è Ravieli per i rossi, che fa prendere il largo ai suoi. Never Stops si riprende nei 2 minuti finali del primo periodo, innescando la bomba Fusco e sfruttando un tiro da tre di Zamparo, che riporta a galla i gialloneri.

Ravieli cede lo scettro del migliore a Mastrodomenico, che insacca due centri in un amen di secondi. La tripla di Tosolini proietta la squadra ospite sempre più in testa, ma ecco l’ingresso di Ghirotto che può – e deve – spostare gli equilibri per i ragazzi in nero. Prima dell’intervallo lungo è di nuovo Ravieli show: il numero 18 si riprende la scena, conquista un hand one e annichilisce la compagine avversaria a suon di canestri. Il “gommato” di Piazza del Popolo è tutto a tinte rosse.

Il terzo periodo riparte sempre nel segno di GlobalTel, che respinge gli attacchi di Ghirotto e compagni e riesce a ripartire sfruttando la dinamicità di Cardone. Bottan è incontenibile e gli ospiti volano sempre più dritti verso la finale, con Never Stops in forte difficoltà. Mancano ancora 10 minuti da giocare, ma il terzo quarto rischia di essere una sentenza pesantissima, nonostante nella palla a spicchi tutto possa succedere, anche con un vantaggio di 17 punti.

La resa dei ragazzi del duo Bagni – Caldarozzi arriva inevitabile nel quarto periodo: Ghirotto e Cuevas provano a destare i compagni dal torpore che li ha colpiti, con la tripla di Coronini che vale il –10. Epilogo da cardiopalma, con risposte colpo su colpo tra le due compagini e GlobalTel in preda ad un paio di minuti di sbandamento. La retta via viene però recuperata e i rossi staccano il biglietto per l’olimpo delle grandi: in finale ci va GlobalTel, trascinata da Ravieli e Mastrodomenico.

Gli appuntamenti di questa sera

Questa sera la semifinale Junior Remoin – New Age Erborist (ore 19.30) e Senior TuriRizzo – FisioCare (ore 21.30)