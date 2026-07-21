BiP, oggi e domani si decidono le finaliste Junior e Senior

È ufficialmente tempo di semifinali per al terza edizione del Basket In Piazza, kermesse organizzata dagli Amici del Basket che, da fine giugno, sta animando l’estate latinense. Dopo essersi sfidate nei quarti e aver regalato grande spettacolo, tra oggi e domani le otto compagini – tra junior e senior – rimaste in gara sono pronte a darsi battaglia per un posto in finale.

Il programma delle semifinali

Oggi le prime a contendersi l’accesso all’ultimo atto del torneo sono Never Stops e GlobalTel per i junior mentre, per i senior, spazio a Pasta La Forza e Monium. Sarà Ghirotto contro Bortoletto, Niyonkuru contro Capocotta. Le sfide di oggi sono pronte a regalarci uno show degno di nota, tutto nel segno della palla a spicchi.

Rimanere connessi è un imperativo che perdurerà anche in vista di domani sera, quando scenderanno in campo prima i piccoli di Remoin e New Are Erborist e poi i grandi di Turirizzo e FisioCare.