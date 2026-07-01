BiP, seconda giornata ricca di spettacolo: FisioCare sorprende i campioni, New Age Erborist domina

La seconda giornata del BiP regala emozioni, tanti punti e risultati destinati a incidere sull’andamento del Girone B. Sul gommato si mettono in luce New Age Erborist e FisioCare, entrambe protagoniste di prestazioni convincenti che confermano il livello della competizione.

Nel primo incontro di serata, New Age Erborist supera con autorità Remoin imponendosi 114-66. I campioni in carica prendono subito il controllo della gara grazie a un avvio travolgente, costruendo un vantaggio che cresce progressivamente con il passare dei minuti.

Nonostante la volontà di reagire mostrata da Remoin, capace di trovare buone soluzioni offensive soprattutto con Politi e Cerini, la formazione allenata da Colarullo mantiene sempre il comando grazie a un gioco corale efficace e a una fase offensiva di altissimo livello. Tra i protagonisti spiccano Scarnicchia, Troiso, Carboni e Dvornic, determinanti nel trascinare la squadra oltre quota cento punti.

Molto più combattuto il secondo confronto della serata, dove FisioCare firma una delle sorprese di questo avvio di torneo battendo 86-71 IsolPontinia, squadra campione in carica.

L’equilibrio caratterizza l’incontro fin dai primi possessi, con continui sorpassi e un ritmo elevato. A fare la differenza è soprattutto la prestazione di Mauriello, autentico trascinatore dei verdi con ben 28 punti e numerose triple che cambiano l’inerzia della sfida. Al suo fianco risultano decisivi anche Fabiani, Cavicchini, Di Salvo e Vitti, protagonisti nel momento in cui FisioCare prende definitivamente il controllo del match.

IsolPontinia prova a restare in partita affidandosi a Saccoccio, Picarazzi e Silvestri, ma l’espulsione di Valente nel quarto periodo complica ulteriormente la rimonta. Negli ultimi minuti FisioCare gestisce con lucidità il vantaggio fino alla sirena finale, conquistando un successo di grande prestigio contro i detentori del titolo.

Il torneo proseguirà oggi con nuove sfide. Nel tabellone junior si affronteranno Cosmari e Bodema, mentre tra i senior riflettori puntati sulla sfida tra Pasta La Forza e B-Four-Beer, che vedrà in campo anche Aurora Donato.