BIP, sorridono Bodema e TuriRizzo: superate Chirizzi e B-Four Beer

La seconda settimana dell’ BIP si apre con le vittorie di Bodema su Chirizzi (67-88) negli Junior e TuriRizzo su B-Four Beer (102-89) nei Senior. Per TuriRizzo si tratta della seconda vittoria consecutiva, ancora ferma ai box B-Four Beer.

Il programma del 7 luglio prevede alle 19.30 Remoin – B-Four Beer (Junior) e alle 21.30 Isolpontinia – MG Assicurazioni.

Chirizzi Macchine Edili-Bodema 67-88 (11-21; 14-22; 17-24; 25-21)

Chirizzi: G. Tosatti, Zampieri 4, Fantin 5, Vani 10, Mastronardi 1, Giovannelli 2, Di Marco, C.R. Bortoletto 10, Andriollo, Tosatti L. 16, Boscaro, Di Vito 17, Di Giulio 2. Coach M. Bortoletto

Bodema: D’Auria, Ferrara 3, Marigi 7, Di Principe 7, Loborgo 3, Catena 7, Lefano 10, Punzo M. 17, Punzo A. 11, Camerota 17, Giuliani 6. Coach Ortenzi

Arbitri: Cesarano-Delfino

Ufficiali: Ogando-Giacobone

Parte all’insegna dell’equilibrio la sfida alla Gelit Bip Arena tra Chirizzi Macchine Edili e Bodema. Nei primi minuti le due squadre si rispondono colpo su colpo, con Di Vito che prova a trascinare il quintetto di coach Bortoletto. La replica di Bodema, però, è immediata grazie alle giocate di Camerota e Giuliani. L’equilibrio si spezza nel finale del primo periodo: prima l’and one di Marigi, poi la tripla di Loborgo permettono a Bodema di allungare. Chirizzi, dopo un buon avvio, perde brillantezza al tiro e paga il calo offensivo, chiudendo il primo quarto sotto di dieci lunghezze sul 21-11.

La situazione non cambia nella seconda frazione. I ragazzi di coach Bortoletto continuano a faticare in fase offensiva, senza riuscire a impensierire con continuità la solida difesa di Bodema. Dall’altra parte, invece, la formazione ospite trova fiducia dall’arco con due triple consecutive di Matteo Punzo e Ferrara, che scavano un divario sempre più consistente. All’intervallo il tabellone recita 43-25 per Bodema.

Nel terzo quarto, iniziato di comune accordo tra le due squadre con tre ragazze in campo per parte, ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte di Chirizzi. La squadra di coach Bortoletto prova effettivamente a rientrare in partita nei primi possessi della ripresa, ma Bodema mantiene sempre il controllo dell’incontro, gestendo il vantaggio con autorità e concedendosi anche qualche errore di troppo senza mai vedere realmente in discussione il risultato. Al termine della terza frazione il punteggio è di 67-42.

L’ultimo quarto serve soltanto a certificare il successo di Bodema. Chirizzi alza bandiera bianca, mentre i ragazzi di coach Ortenzi amministrano senza difficoltà il largo vantaggio fino al fischio finale, conquistando col punteggio di 88-67 una vittoria meritata.

Turirizzo-B-Four Beer 102-89 (24-18; 22-21; 26-24; 30-24)

TuriRizzo: Ascani 4, Ricciutelli, Di Prospero 22, Schivo 22, Zampellini 6, Palombo 16, Tonini 10, Policari 17, Frerè 2, Burchietti, Tarozzi 3. Coach D’Alessio

B-Four Beer: Marchionne 24, Spadon 4, Natalizi, Torella 7, Santulli 6, Bisconti 7, Minniti 7, Maone 7, Parise 14, Pierangeli 9, Spadon, Di Giulio 6. Coach Petrolini-Frateloreto

Arbitri: Santini-Rizzuto

Ufficiali: Ogando-Giacobone

Parte su ritmi elevati la sfida senior tra Turirizzo e B-Four Beer alla Gelit BiP Arena. Meglio i ragazzi di coach Petrolini, che trovano subito il vantaggio grazie alla tripla di Marchionne, capace di infiammare il pubblico. La risposta di TuriRizzo, però, non tarda ad arrivare. Schivo replica immediatamente dall’arco, mentre Di Prospero e Palombo iniziano a dominare nel pitturato, attaccando con continuità il ferro e permettendo alla squadra di mettere la testa avanti. Al termine del primo quarto Turirizzo conduce 24-18.

L’inerzia resta dalla parte di TuriRizzo anche nella seconda frazione, con la squadra che continua a trovare buone soluzioni offensive e ad aumentare il proprio vantaggio. B-Four Beer fatica a tenere il passo nei primi minuti, ma nel finale di quarto arriva la reazione d’orgoglio della formazione di coach Petrolini. Trascinati da Marchionne e Maone e favoriti dall’ingresso in campo di Bisconti, i bianchi ritrovano intensità e ricuciono gran parte dello svantaggio. All’intervallo il punteggio è di 46-41 in favore di TuriRizzo.

Al rientro in campo Turirizzo approccia la gara con ancora maggiore determinazione. È ancora Schivo ad aprire le danze con una tripla, che restituisce fiducia ai suoi e ristabilisce le distanze. B-Four Beer, invece, appare meno brillante rispetto all’avvio della partita, pagando qualche difficoltà sia in fase offensiva, che nella metà campo difensiva. Al termine del terzo quarto TuriRizzo conserva il controllo dell’incontro sul 72-65.

Nell’ultima frazione il tentativo di rimonta di B-Four Beer si rivela troppo timido. TuriRizzo riparte ancora una volta da Schivo, che inaugura il quarto con l’ennesima tripla della sua serata, prima di lasciare spazio allo strapotere di Di Prospero, autentico dominatore sotto canestro. Dall’altra parte Marchionne prova a tenere in partita i suoi con una prestazione da 24 punti, ma il suo contributo non basta a riaprire la sfida. Al fischio finale è Turirizzo a festeggiare una vittoria meritata con il punteggio di 102-89.