Bip, Turirizzo e Remoin conquistano la semifinale

Prosegue lo spettacolo alla Gelit Bip Arena di Piazza del Popolo, dove la seconda giornata dei quarti di finale ha regalato emozioni, equilibrio e grande basket. Al termine di due sfide combattute sono Turirizzo, nel torneo Senior, e Remoin, nel torneo Junior, a conquistare il pass per le semifinali, raggiungendo Never Stops e Pasta La Forza, già qualificate nei giorni precedenti.

Nei Senior va in scena una delle partite più emozionanti della manifestazione. Turirizzo supera Isol Pontinia 90-88 al termine di una rimonta costruita nella ripresa dopo essere stata sotto di sette punti all’intervallo (52-45). La squadra di coach D’Alessio cambia volto nel secondo tempo, alza l’intensità difensiva e trova nei canestri di Di Prospero (25 punti) e Policari (23) le armi decisive per ribaltare una sfida rimasta in bilico fino agli ultimi secondi.

L’incontro è stato segnato anche da un lungo stop nel quarto periodo, causato da un fortuito scontro di gioco tra Gaia Salvucci e Policari. La giocatrice di Isol Pontinia è stata trasportata fuori dal campo in barella dopo un colpo alla schiena. Alla ripresa del gioco gli arancioni hanno avuto la forza di ricucire lo svantaggio, ma nei possessi decisivi è stata Turirizzo a mantenere maggiore lucidità, conquistando con merito l’accesso alla semifinale.

Nel torneo Junior, invece, Remoin domina il confronto con Bodema imponendosi con un netto 91-63. Dopo un avvio equilibrato, la formazione allenata da Ricca e Ferrante prende progressivamente il controllo della gara grazie a un attacco più continuo e organizzato. Protagonista assoluto Cerini, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, ben supportato da Giambra e Politi, entrambi a quota 17. Bodema prova a rientrare nel terzo periodo con alcune conclusioni dalla lunga distanza, ma nell’ultima frazione Remoin accelera definitivamente chiudendo i conti con un parziale dominante.

Le semifinali prenderanno forma dopo le gare di domenica. Nel torneo Junior Remoin affronterà la vincente tra Chirizzi e New Age Erborist, mentre Turirizzo attende il successo della sfida tra B-Four Beer e Fisiocare.

La giornata di domenica offrirà anche un’importante iniziativa dedicata alla città. L’associazione Gli Amici del Basket trasformerà infatti la Gelit Bip Arena in un punto di ritrovo per tutti gli appassionati: il tabellone luminoso sarà orientato verso Piazza del Popolo per trasmettere in diretta le finali dei Mondiali di calcio, regalando alla comunità un nuovo momento di condivisione all’insegna dello sport.