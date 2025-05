Bis Benacquista, vinta anche Gara 2. Primo match point salvezza

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket fa valere ancora una volta il fattore campo e si aggiudica anche Gara 2 della serie playout contro Fiorenzuola, portandosi sul 2-0. Una vittoria importante, sofferta e costruita con pazienza, contro un avversario mai arrendevole, che ha dato filo da torcere fino all’ultimo secondo.

I nerazzurri hanno gestito con maturità i momenti più complicati del match, rimanendo lucidi quando la squadra ospite ha provato a rientrare. Determinante la compattezza del gruppo, capace di reagire con intensità e concentrazione alle fiammate degli emiliani.

Ora la serie si sposta al PalArquato di Fiorenzuola, dove venerdì 13 maggio alle 20:30 è in programma Gara 3. Per Capitan Baldasso e compagni sarà il primo match point per conquistare la permanenza in Serie B Nazionale. Con una vittoria, Latina chiuderebbe i conti senza dover tornare nel Lazio per un’eventuale Gara 4.

Una sfida da affrontare con la stessa energia e determinazione dimostrate finora, per chiudere la serie e mettere al sicuro la categoria.