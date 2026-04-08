Bivaccava in centro a Latina, arriva il Daspo per un cittadino polacco

La Polizia di Stato, nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina, ha adottato un provvedimento finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il Questore di Latina ha emesso un divieto di accesso e stazionamento (cd. DASPO urbano) nei confronti di un soggetto di nazionalità polacca, già destinatario di precedenti interventi delle forze dell’ordine per condotte analoghe.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di reiterati episodi accertati dal personale della Questura e dalla Polizia Locale, nel corso dei quali l’uomo è stato sorpreso in via Don Morosini a occupare spazi pubblici con oggetti personali, bivaccando su marciapiedi e aree verdi cittadine, impedendone la libera fruizione e arrecando intralcio e disturbo alla collettività.

Alla luce della reiterazione delle condotte e dei precedenti di polizia emersi a carico del soggetto, è stato quindi disposto il divieto di accesso e permanenza, per la durata di 9 mesi, in diverse aree del centro urbano di Latina, tra cui via Don Morosini, via Pisacane, via Cairoli, via Nalin, via Todaro, passeggiata S. Pertini e Piazza Dante.

Il mancato rispetto del provvedimento comporterà conseguenze penali, con l’arresto fino a un anno.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire il rispetto delle regole di convivenza civile, la sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.